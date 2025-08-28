कटरा-जम्मू से भोपाल लौटने वालों के लिए जरूरी खबर, सीधी ट्रेन नहीं मिलेगी, जानिए रूट

Jammu Bhopal Train: भोपाल से वैष्णों देवी की यात्रा पर गए यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, जिन लोगों को भोपाल लौटना है, उन्हें जम्मू से सीधी ट्रेन नहीं मिलेगी, इसके लिए उन्हें दूसरा रूट पकड़ना होगा.
Trending Photos
MP News: जम्मू में लगातार बारिश का दौर जारी है, जबकि भूस्खलन के चलते यहां ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है. बताया जा रहा है कि कटरा या जम्मू से भोपाल लौटने वाले यात्रियों के लिए भी नया अपडेट आया है. क्योंकि जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाब खंड में रेल लाइन प्रभावित हुई है, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों की यात्रा भी फंसी है. क्योंकि जो लोग सीधे जम्मू या फिर कटरा से वापस भोपाल आने की योजना बना रहे थे, उन्हें अब मुख्य स्टेशनों से सीधी ट्रेन नहीं मिलेगी. उन्हें पहले दिल्ली या फिर अंबाला आना होगा, यहां से ही उन्हें भोपाल के लिए सीधी गाड़ियां मिल पाएगी. जिससे यात्रियों को थोड़ी परेशानियां हो रही है.
इस वजह से फंसी गाड़ियां
दरअसल, रेलवे ने नया अपडेट दिया है, जिसमें बताया कि जम्मू मंडल की तीन प्रमुख गाड़ियां मूल स्टेशनों से न चलकर शॉर्ट ओरिजिनेट हुई हैं, यानि वह अलग-अलग स्टेशनों से चल रही है. यानि पहले यात्रियों को यह गाड़ियां स्टेशन से मिल जाती थी, लेकिन अब इन गाड़ियों को पकड़ने के लिए उन्हें पहले सड़क मार्ग से संबंधित स्टेशन तक जाना होगा, फिर जहां से ट्रेन का संचालन होगा, वहां से उन्हें सीधी गाड़ी मिलेगी.
ये भी पढ़ेंः वेटिंग लिस्ट की झंझट खत्म! MP में रेलवे चला रही 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें; देखें
नया अपडेट
रेलवे की तरफ से बताया गया है कि यात्रियों को लगातार आईआरसीटीसी की वेबसाइड से अपडेट रहना होगा और उन्हें अपने ट्रेनों की जानकारी लेनी होगी. क्योंकि जम्मू-कटरा से भोपाल की तरफ आने वाली गाड़ियों में बदलाव किया गया है.
ये भी पढ़ेंः MP में विधायक पुत्र के बंगले पर मिला लड़की का शव, रहस्यमयी मौत पर उठे सवाल
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!