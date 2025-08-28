कटरा-जम्मू से भोपाल लौटने वालों के लिए जरूरी खबर, सीधी ट्रेन नहीं मिलेगी, जानिए रूट
कटरा-जम्मू से भोपाल लौटने वालों के लिए जरूरी खबर, सीधी ट्रेन नहीं मिलेगी, जानिए रूट

Jammu Bhopal Train: भोपाल से वैष्णों देवी की यात्रा पर गए यात्रियों के लिए जरूरी खबर है, जिन लोगों को भोपाल लौटना है, उन्हें जम्मू से सीधी ट्रेन नहीं मिलेगी, इसके लिए उन्हें दूसरा रूट पकड़ना होगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:19 PM IST
MP News: जम्मू में लगातार बारिश का दौर जारी है, जबकि भूस्खलन के चलते यहां ट्रेन सेवा भी प्रभावित हुई है. बताया जा रहा है कि कटरा या जम्मू से भोपाल लौटने वाले यात्रियों के लिए भी नया अपडेट आया है. क्योंकि जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाब खंड में रेल लाइन प्रभावित हुई है, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों की यात्रा भी फंसी है. क्योंकि जो लोग सीधे जम्मू या फिर कटरा से वापस भोपाल आने की योजना बना रहे थे, उन्हें अब मुख्य स्टेशनों से सीधी ट्रेन नहीं मिलेगी. उन्हें पहले दिल्ली या फिर अंबाला आना होगा, यहां से ही उन्हें भोपाल के लिए सीधी गाड़ियां मिल पाएगी. जिससे यात्रियों को थोड़ी परेशानियां हो रही है. 

इस वजह से फंसी गाड़ियां 

दरअसल, रेलवे ने नया अपडेट दिया है, जिसमें बताया कि जम्मू मंडल की तीन प्रमुख गाड़ियां मूल स्टेशनों से न चलकर शॉर्ट ओरिजिनेट हुई हैं, यानि वह अलग-अलग स्टेशनों से चल रही है. यानि पहले यात्रियों को यह गाड़ियां स्टेशन से मिल जाती थी, लेकिन अब इन गाड़ियों को पकड़ने के लिए उन्हें पहले सड़क मार्ग से संबंधित स्टेशन तक जाना होगा, फिर जहां से ट्रेन का संचालन होगा, वहां से उन्हें सीधी गाड़ी मिलेगी. 

नया अपडेट 

  • गाड़ी संख्या 11078 झेलम एक्सप्रेस 30 अगस्त के लिए अंबाला रेलवे स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी, यही से यह ट्रेन सीधे भोपाल आएगी, यह ट्रेन अब कटरा से सीधी नहीं चलेगी. ऐसे में यात्रियों को वाय रोड पहले अंबाला आना होगा. 
  • गाड़ी संख्या 12920 मालवा एक्सप्रेस  29 अगस्त को नई दिल्ली से शॉर्ट ओरिजिनेट रहेगी, यह गाड़ी भी सीधे जम्मू से चलती थी, लेकिन अब यह गाड़ी दिल्ली से सीधे भोपाल आएगी. ऐसे में कटरा की यात्रा पर गए यात्रियों को पहले ट्रेन पकड़कर नई दिल्ली आना होगा. 
  • वहीं गाड़ी संख्या 16788 श्री माता वैष्णो देवी कटरा–तिरुनेलवेली एक्सप्रेस भी 31 अगस्त को नई दिल्ली से ही शॉर्ट ओरिजिनेट होगी, यानि इस गाड़ी के यात्रियों को भी पहले नई दिल्ली ही आना होगा, फिर आगे की यात्रा तय होगी. 

रेलवे की तरफ से बताया गया है कि यात्रियों को लगातार आईआरसीटीसी की वेबसाइड से अपडेट रहना होगा और उन्हें अपने ट्रेनों की जानकारी लेनी होगी. क्योंकि जम्मू-कटरा से भोपाल की तरफ आने वाली गाड़ियों में बदलाव किया गया है. 

