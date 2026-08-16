खरीदारी का सुनहरा मौका! तेजी के बाद थमे सोने के दाम, जानें 22K, 24K गोल्ड और चांदी के ताजा भाव

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Gold Silver Price Today: रविवार (16 अगस्त) को सोने-चांदी की कीमतों में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई है. दोनों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. हालांकि एक दिन पहले सोने के भाव में तेजी देखने को मिली थी, जबकि शनिवार को भी चांदी के भाव स्थिर बने हुए थे. 16 अगस्त के ताजा भाव मध्य प्रदेश के शहरों के सर्राफा बाजारों में लागू कर दिए गए हैं. अगर आप भी आज सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो पहले ताजा भाव जरूर जान लें.
22 कैरेट के दाम
Bankbazaar.com के मुताबिक 16 अगस्त को 22 कैरेट में 1 ग्राम की कीमत 14,270 रुपए है. एक दिन पहले इसकी यही कीमत थी. 8 ग्राम की कीमत 1,14,160 रुपए है. कल भी इसकी यही कीमत थी. वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत आज 1,42,700 रुपए है. यानी आज 1 ग्राम, 8 ग्राम और 10 ग्राम के सोने के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
24 कैरेट सोने के दाम
Bankbazaar.com के मुताबिक आज 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम की कीमत 14,984 रुपए है. एक दिन पहले भी इसकी यही कीमत थी. 8 ग्राम की कीमत 1,19,872 रुपए है. वहीं, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,49,840 रुपए है. कल इसकी कीमत में 1,47,680 रुपए थी. रविवार को 24 कैरेट सोने के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.
चांदी के दाम
Bankbazaar.com के मुताबिक 16 अगस्त को 1 ग्राम चांदी की कीमत 255 रुपए है. कल भी इसकी यही कीमत थी. Bankbazaar.com के मुताबिक को 1 किलो चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए है. एक दिन पहले भी 1 किलो चांदी के यही दाम थे. यानी रविवार को कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कीमतें स्थिर रहने से ग्राहकों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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