LPG की किल्लत नहीं, फिर भी नहीं मिल रहा गैस सिलेंडर? भोपाल में आ रही ये बड़ी समस्या

LPG Gas Cylinder Shortage Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है और इससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है. गैस संकट आने के बाद सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक दी है और घरेलू गैस पर फोकस कर रही है. सरकार का दावा है कि एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है और लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों से बचना चाहिए. गैस की किल्लत नहीं होने के बावजूद भोपाल में लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और लोगों को अलग-अलग तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

OTP की वजह से नहीं मिल पा रहा सिलेंडर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कई लोगों ने समय पर वन-टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी (OTP) नहीं आने की सिलेंडर ना मिलने की शिकायत की है. इस वजह से लोगों को लाइनों में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. कुछ लोगों को घंटों इंतजार के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है. एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के लिए ओटीपी जरूरी है और कई लोगों को बुकिंग के बावजूद समय पर ओटीपी नहीं मिल रहा है. लोग अपना काम छोड़कर गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें बताया जा रहा है कि OTP के बिना उन्हें सिलेंडर नहीं मिलेगा.

रिफिल के बीच 25 दिन का गैप जरूरी

केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए दो रिफिल बुकिंग के बीच गैप को 25 दिन कर दिया है, जो पहले 21 दिन था. नया नियम लागू होने के बाद लोगों को गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए 25 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है. दरअसल, गैस सिलेंडर की कमी की अफवाह के बाद जमाखोरी बढ़ने का डर था और कुछ उपभोक्ता जल्दी बुकिंग कर रहे थे, सरकार ने इस वजह से नियम में बदलाव किया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी का घरेलू स्टॉक पर्याप्त है और कोई किल्लत नहीं है, लेकिन यह कदम केवल वितरण को संतुलित करने के लिए उठाया गया है.

LPG की कमी नहीं, घबराएं नहीं और अफवाहों से बचें

मोहन यादव कैबिनेट की बैठक के बाद मंगलवार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने राज्य में पेट्रोल-डीजल और घरेलू गैस की उपलब्धता पर जानकारी दी थी और बताया था कि घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई मध्य प्रदेश में लगातार की जा रही है. आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और युद्व से राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगी है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई सामान्य रूप से हो रही है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया है और केंद्र का फैसला मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है. राज्य सरकार केंद्र के दिशा-निर्देश पर ही काम कर रही है और सीएम मोहन यादव ने लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं.