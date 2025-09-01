भोपाल में सोमवार को 'सप्लाई संकट': 35+ इलाकों में पानी बंद, 40+ में बिजली गुल

Bhopal News: भोपाल के लोगों को 1 सितंबर के दिन बिजली और पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है. क्योंकि सोमवार को कई इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई प्रभावित रहेगी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि भोपाल की मनुआभान टेकरी जलशोधन संयंत्र (वॉटर फिल्टर प्लांट) पर आवश्यक मरम्मत कार्य और मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते 35 से ज्यादा क्षेत्रों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बाधित रहेगी, जबकि 40 से अधिक इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. हालांकि इसके निर्देश रविवार से ही जारी कर दिए गए थे, ताकि लोगों को पानी और बिजली सप्लाई नहीं होने की जानकारी रहे.

भोपाल नगर निगम का आदेश

भोपाल नगर निगम की तरफ से बिजली और पानी सप्लाई होने का आदेश जारी किया गया है. नगर निगम और बिजली विभाग के मुताबिक, रविवार शाम से ही कुछ क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित रही, और सोमवार को पूरा दिन यह संकट बना रहेगा. इन इलाकों में नल नहीं चलेंगे और लाइट का भी भरोसा नहीं रहेगा. ऐसे में नागरिकों को प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर पानी को स्टोर करने और जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े.

भोपाल में यहां पानी सप्लाई नहीं

मनुआभान टेकरी जलशोधन संयंत्र से जलापूर्ति बंद रहने के कारण करोंद, छोला, भानपुर, संजीव नगर, शिव नगर, नवीबाग, फिजा कॉलोनी, गोंडीपुरा, नवाब कॉलोनी, पन्ना नगर, ब्ल्यू मून कॉलोनी, प्रेम नगर, सुंदर नगर समेत 35 से अधिक मोहल्लों में सोमवार को नलों में पानी नहीं आएगा. इस दौरान नगर निगम टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति करने की कोशिश करेगा, लेकिन बड़ी संख्या में प्रभावित आबादी को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं माना जा रहा.

यहां बिजली कटौती

वहीं मेट्रो रेल परियोजना के तहत चल रहे भारी-भरकम खुदाई और बिजली लाइन शिफ्टिंग के कारण छोला, अशोका गार्डन, भारत टॉकीज, कमला पार्क, बाणगंगा, शाहपुरा, कोलार और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी. कई इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी. हालांकि यहां शाम के बाद बिजली आ जाएगी. लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बिजली नहीं होने की बात कही गई है. हालांकि नगर निगम और बिजली कंपनी की टीमें मौके पर तैनात रहेंगी, क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि हालात अस्थायी हैं और जैसे ही टेकरी प्लांट का काम पूरा होगा, सप्लाई बहाल कर दी जाएगी.

