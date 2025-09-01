भोपाल में सोमवार को 'सप्लाई संकट': 35+ इलाकों में पानी बंद, 40+ में बिजली गुल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2904242
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल में सोमवार को 'सप्लाई संकट': 35+ इलाकों में पानी बंद, 40+ में बिजली गुल

Bhopal No Water Supply: भोपाल में 1 सितंबर को बिजली और पानी दोनों की सप्लाई प्रभावित होने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि सोमवार को कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई नहीं होगी. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में बिजली पानी की कटौती
भोपाल में बिजली पानी की कटौती

Bhopal News: भोपाल के लोगों को 1 सितंबर के दिन बिजली और पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है. क्योंकि सोमवार को कई इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई प्रभावित रहेगी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि भोपाल की मनुआभान टेकरी जलशोधन संयंत्र (वॉटर फिल्टर प्लांट) पर आवश्यक मरम्मत कार्य और मेट्रो प्रोजेक्ट के चलते 35 से ज्यादा क्षेत्रों में पानी की सप्लाई पूरी तरह बाधित रहेगी, जबकि 40 से अधिक इलाकों में बिजली कटौती की जाएगी. हालांकि इसके निर्देश रविवार से ही जारी कर दिए गए थे, ताकि लोगों को पानी और बिजली सप्लाई नहीं होने की जानकारी रहे. 

भोपाल नगर निगम का आदेश

भोपाल नगर निगम की तरफ से बिजली और पानी सप्लाई होने का आदेश जारी किया गया है. नगर निगम और बिजली विभाग के मुताबिक, रविवार शाम से ही कुछ क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित रही, और सोमवार को पूरा दिन यह संकट बना रहेगा. इन इलाकों में नल नहीं चलेंगे और लाइट का भी भरोसा नहीं रहेगा. ऐसे में नागरिकों को प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी कर पानी को स्टोर करने और जरूरी काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः इंतजार खत्‍म! भोपाल मेट्रो से यात्रा करने को हो जाएं तैयार, इस महीने से होगी शुरू

भोपाल में यहां पानी सप्लाई नहीं 

मनुआभान टेकरी जलशोधन संयंत्र से जलापूर्ति बंद रहने के कारण करोंद, छोला, भानपुर, संजीव नगर, शिव नगर, नवीबाग, फिजा कॉलोनी, गोंडीपुरा, नवाब कॉलोनी, पन्ना नगर, ब्ल्यू मून कॉलोनी, प्रेम नगर, सुंदर नगर समेत 35 से अधिक मोहल्लों में सोमवार को नलों में पानी नहीं आएगा. इस दौरान नगर निगम टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति करने की कोशिश करेगा, लेकिन बड़ी संख्या में प्रभावित आबादी को देखते हुए यह पर्याप्त नहीं माना जा रहा. 

यहां बिजली कटौती 

वहीं मेट्रो रेल परियोजना के तहत चल रहे भारी-भरकम खुदाई और बिजली लाइन शिफ्टिंग के कारण छोला, अशोका गार्डन, भारत टॉकीज, कमला पार्क, बाणगंगा, शाहपुरा, कोलार और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती की जाएगी. कई इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली नहीं रहेगी. हालांकि यहां शाम के बाद बिजली आ जाएगी. लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बिजली नहीं होने की बात कही गई है. हालांकि नगर निगम और बिजली कंपनी की टीमें मौके पर तैनात रहेंगी, क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि हालात अस्थायी हैं और जैसे ही टेकरी प्लांट का काम पूरा होगा, सप्लाई बहाल कर दी जाएगी. 

ये भी पढ़ेंः PG और Phd करने के लिए MP सरकार दे रही 35 लाख, विदेश में होगी पढ़ाई; जाने कैसे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

bhopal newsbhopal no water supply

Trending news

lpg gas cylinder price
LPG गैस सिलेंडर के दामों में भारी गिरावट, अब इतने में मिलेगा गैस, जानें आज के रेट
mp news
नाम-टोमी, सरनेम-जायसवाल, जन्म 2010! कुत्ते का आधार कार्ड देख लोग हुए हैरान
mp news
फिर बदलेगा MP का नक्शा? इन दो जिलों को लेकर हलचल तेज; 6 गांव पर छिड़ी बहस
mp news
हरदा-सागर जिला भाजपा कार्यकारिणी घोषित, BJP प्रदेश अध्यक्ष ने इन नामों पर लगाई मुहर
satna news
अजब गजब मामला! मरे हुए शख्स का बना 'संबल कार्ड'! 39 साल का इंतजार ऐसे हुआ खत्म
indore news
सलमान लाला का 'The End', तालाब में तैरता मिला कुख्यात गैंगस्टर का शव, पुलिस को...
mp news
पन्ना की धरती बदल रही किस्मत, हीरे मिलने से 4 युवक बने करोड़पति; अब तक 6 हीरे मिले
gwalior news
बुजुर्ग ने 6 साल की बच्ची के साथ की अश्लील हरकत, पड़ोसी की चतुराई से सामने आया सच
mp news
पहले झुका, फिर लुढ़का, दुकान के बाहर बैठे शख्स की अचानक मौत, जानें वजह
mp news
PG और Phd करने के लिए MP सरकार दे रही 35 लाख, विदेश में होगी पढ़ाई; जाने कैसे
;