भोपाल में लाइसेंस रिन्यूअल न होने पर 6 अस्पतालों को नोटिस, 1 अप्रैल से लग सकता है ताला

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हेल्थ डिपार्टमेंट ने अस्पतालों पर कार्रवाई की है. चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (CMHO) ने शहर के छह बड़े अस्पतालों की पहचान कर उन्हें नोटिस जारी किया है. यह कार्रवाई लाइसेंस रिन्यूअल प्रोसेस में लापरवाही के कारण की गई. डिपार्टमेंट का साफ कहना है कि जिन अस्पतालों ने तय समय में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं या रिन्यूअल की फॉर्मैलिटी पूरी नहीं की हैं, वे कानूनी तौर पर काम करने के लायक नहीं होंगे.

इन अस्पतालों को नोटिस जारी

दरअसल, भोपाल में हेल्थ डिपार्टमेंट ने बिना लाइसेंस रिन्यूअल के चल रहे अस्पतालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है.CMHO ने शहर के छह अस्पतालों को नोटिस जारी कर उन्हें अपने लाइसेंस रिन्यू करने का निर्देश दिया है. जिन अस्पतालों को नोटिस मिले हैं उनमें ज़हरा हॉस्पिटल, सरदार पटेल हॉस्पिटल, राय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हेल्थ केयर हॉस्पिटल, भगवती गौतम हॉस्पिटल और सचिन ममता हॉस्पिटल शामिल हैं.

1 अप्रैल से लग सकता है ताला

हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक इन अस्पतालों ने तय समय सीमा के अंदर अपने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराए हैं. इसलिए, उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर ज़रूरी प्रोसेस जल्द ही पूरे नहीं किए गए, तो 1 अप्रैल से इन अस्पतालों को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी. डिपार्टमेंट का कहना है कि हेल्थकेयर सर्विस की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए अस्पतालों के लाइसेंस का समय पर रिन्यूअल ज़रूरी है. ऐसा न करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग के सख्त नियमों का मकसद यह पक्का करना है कि शहर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी स्टैंडर्ड, सेफ्टी नियमों और हेल्थ गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें. बिना वैलिड लाइसेंस के हॉस्पिटल चलाना मरीज़ों की जान को खतरे में डाल सकता है और यह कानूनी जुर्म है. इस कार्रवाई के बाद संबंधित अस्पतालों के प्रबंधन में हलचल बढ़ गई है.

