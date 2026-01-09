सरकारी बंगला खाली करो! भोपाल में कई मंत्रियों-अधिकारियों को भेजा गया नोटिस, देखें पूरी लिस्ट

Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए बीजेपी नेताओं को बेदखल कर दिया जाएगा. इनमें सबसे पहला नाम बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभात झा के परिवार का है. इस लिस्ट में डॉ नरोत्तम मिश्रा एवं अरविंद भदौरिया जैसे नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं.

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार में गृह विभाग के अंतर्गत संपदा संचालनालय द्वारा कई नोटिस जारी किए गए हैं. इनमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय प्रभात झा के परिवार (तुशमुल झा, प्रभात झा के पुत्र​) का है. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह को भी नोटिस दिया गया है.

13 जनवरी तक का समय

बंगला खाली करने का नोटिस सिर्फ नेताओं को ही नहीं बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के चार अधिकारियों सहित सात अफसर को नोटिस जारी किए गए हैं. इन सब को 13 जनवरी तक का समय दिया गया है. नोटिस में लिखा है कि, यदि इन्होंने सरकारी बंगले पर अपना अवैध कब्जा खाली नहीं किया, तो बल प्रयोग किया जाएगा.

'खुद ही खाली कर देंगे बंगला'

वहीं नोटिस को लेकर तुशमुल झा, प्रभात झा के पुत्र​ का कहना है कि 2024 में पिता के देहांत के बाद सरकार की इच्छा व कृपा पर हम इस बंगले में रह रहे थे. हम खुद इस बंगले को खाली करना चाहते है.

इन नेताओं का भी कब्जा

1. भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर

2. पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

3. पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया

4. सिंधिया समर्थक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी

5. सागर के बड़े नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह

6. मीना सिंह समेत अन्य नेता शामिल

इन अधिकारियों को नोटिस

1. आईएएस सुधीर कोचर

2. आईएएस अदिति गर्ग

3. आईएएस रत्नाकर झा

4. आईएएस निधि सिंह

5. एसएएस महीप तेजस्वी

6. उमाकांत चौधरी

7. एसएएस मेहताब सिंह

8. रिटा. IPS सुधीर शाही

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

