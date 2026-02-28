सरकारी नौकरी का सपना होगा सच! MP के इस विभाग में निकली बंपर भर्तियां, बिना देरी किए ऐसे भरें फॉर्म

MP Government Job: मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. प्रदेश में भर्ती का नया अवसर सामने आया है, जिससे रोजगार की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को बड़ा मौका मिल सकता है. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 728 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी से शुरू होगी है, जो 14 मार्च तक चलेगी. इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन कर सकते हैं.

इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन भर सकते हैं. उम्मीदवार www.esb.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म जमा करना होगा. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अनुसार, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस 500 रुपए प्रति पेपर है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS (राज्य के निवासी) वालों को प्रति पेपर 250 रुपए देने होंगे. फॉर्म करेक्शन की आखिरी तारीख 19 मार्च है.

कौन भर सकता है आवेदन?

फॉर्म भरने वाले कैंडिडेट का किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से क्लास 10 या 12 पास होना जरूरी है. उम्र की गिनती 1 जनवरी 2026 से की जाएगी. फॉर्म भरने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए. रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए उम्र में कुछ छूट भी दी जाएगी.

कब होगा एग्जाम?

एग्जाम 7 अप्रैल को दो शिफ्ट में होगा. पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी. इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

कैसे करें अप्लाई?

MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट के लिंक पर क्लिक करें.

सबसे पहले रजिस्टर करें और लॉगिन ID और पासवर्ड लें.

लॉगिन करें और एप्लीकेशन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.

तय एप्लीकेशन फीस भरें.

फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट संभाल कर रखें.

उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और 14 मार्च की डेडलाइन से पहले एप्लीकेशन पूरा कर लें.

