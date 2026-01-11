सूरत से भोपाल लाया गया कुख्यात राजू ईरानी, चार संगीन मामलों में गिरफ्तारी, 17 जनवरी तक रिमांड

Bhopal News: भोपाल की निशातपुरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी राजू ईरानी को प्रोडक्शन वारंट पर रविवार को सूरत से भोपाल लाया गया है. शाम को उसे जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 17 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, राजू की चार पुराने मामलों में गिरफ्तारी की गई है. कई साल बाद गिरफ्तारी होने से इलाके में हलचल है. पुलिस अब उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी में जुट गई है.

बताया जा रहा है कि राजू ईरानी साल 2017 से लगातार फरार चल रहा था. पूछताछ के दौरान वह खुद को प्रॉपर्टी डीलर बता रहा है और दावा कर रहा है कि उसने बहुत पहले अपराध की दुनिया छोड़ दी थी. वहीं आरोपी का कहना है कि समाज के कुछ गलत लोगों की वजह से उसकी छवि खराब हुई. हालांकि, पुलिस उसके बयानों पर भरोसा नहीं कर रही है और मानती है कि वह जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है.

कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस ने आगे बताया कि राजू के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. बीते साल दिसंबर में उस पर हत्या के प्रयास और आगजनी का केस दर्ज हुआ था. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बहराइच में ठगी, महाराष्ट्र में लूट और धोखाधड़ी, और भोपाल में 2017 के एक आगजनी मामले में भी वह वांछित था. इन चारों मामलों में अब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी बेहद शातिर किस्म का अपराधी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अलग-अलग किस्से सुना रहा राजू

जांच के दौरान राजू पुलिस को अलग-अलग कहानियां सुना रहा है. कभी वह खुद को निर्दोष बता रहा है तो कभी डेरे से जुड़ी बातों से इनकार कर रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी बार-बार बयान बदलकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. अब उसे रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी, ताकि उसके साथ जुड़े अन्य लोगों और अपराध के तरीकों का खुलासा किया जा सके. कोर्ट में अगली पेशी की तैयारी भी चल रही है.

पत्नी की रियायत बरतने की अपील

इस बीच आरोपी की पत्नी तुन ईरानी सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि उनके पति को जानबूझकर फंसाया जा रहा है. उनका आरोप है कि जिन लोगों से उनकी दुश्मनी है, वही झूठे मामलों में नाम घसीट रहे हैं. पत्नी का कहना है कि डेरे में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं और वे खुद गलत कामों का विरोध करती रही हैं. उन्होंने प्रशासन से पति के साथ रियायत बरतने की अपील भी की है.

गुप्त ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार

गौरतलब है कि राजू ईरानी को शुक्रवार को सूरत क्राइम ब्रांच ने गुप्त ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया था. पुलिस को सूचना मिली थी कि वह सूरत में किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है. लालगेट इलाके से उसे बिना गोली चलाए दबोचा गया. पुलिस का कहना है कि वह 14 राज्यों में सक्रिय गिरोहों से जुड़ा रहा है और नकली अफसर, साधु-बाबा के वेश में अपराध करता था. अब भोपाल पुलिस उससे पूरे नेटवर्क का हिसाब निकालेगी.

रिपोर्टः दीपक द्विवेदी, भोपाल

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट