Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /भोपाल
  • /MP में नक्सलवाद का सफाया, अब साइबर क्राइम की बारी; CM मोहन यादव ने गिनाई पुलिस की उपलब्धियां, किए बड़े ऐलान

MP में नक्सलवाद का 'सफाया', अब साइबर क्राइम की बारी; CM मोहन यादव ने गिनाई पुलिस की उपलब्धियां, किए बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 जून को पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका अभिवादन किया गया. उन्होंने निर्देशित किया कि साइबर अपराधों की रोकथाम और जनजागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 13, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:46 PM IST
MP में नक्सलवाद का 'सफाया', अब साइबर क्राइम की बारी; CM मोहन यादव ने गिनाई पुलिस की उपलब्धियां, किए बड़े ऐलान

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अब साइबर क्राइम की बारी; CM मोहन यादव ने गिनाई पुलिस की उपलब्धियां, किए बड़े ऐलान
Mohan Yadav0 min ago
2
satna news3 hrs ago
3
Mohan Yadav10:03 AM IST
4
Mohan Yadav9:05 AM IST
5
Chhindwara News9:03 AM IST