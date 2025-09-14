भोपालवासियों के लिए खुशखबरी, अब से इन चार शहरों के लिए नई फ्लाइट्स, जानें कब से होंगी शुरू

Bhopal Airport New Flights: राजधानी भोपाल में हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. राजा भोज एयरपोर्ट से जल्द ही चार नई उड़ानें शुरू हो रही हैं, जिससे भोपाल की प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी और मज़बूत होगी. ये नई उड़ानें अलग-अलग तारीखों पर शुरू होंगी. सबसे पहले कल से बेंगलुरु के लिए एक नई उड़ान शुरू होगी, जिससे दक्षिण भारत के इस महत्वपूर्ण शहर का सफ़र आसान हो जाएगा. इसके बाद मंगलवार से दिल्ली के लिए एक और नई उड़ान शुरू होगी. जानिए फ्लाइट्स का टाइमिंग और डेट.

अब से इन चार शहरों के लिए नई फ्लाइट्स

दरअसल, भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से हवाई यात्रियों को और ज़्यादा कनेक्टिविटी मिलने वाली है. राजधानी भोपाल से बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए चार नई उड़ान सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जो अलग-अलग प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी. सबसे पहले, कल से बेंगलुरु के लिए एक नई उड़ान शुरू होगी, जिससे दक्षिण भारत की आईटी राजधानी भोपाल से भोपाल की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी. इसके बाद मंगलवार से दिल्ली के लिए एक और अतिरिक्त उड़ान शुरू होगी, जिससे यात्रियों को और ज़्यादा समय के विकल्प मिलेंगे.

जानें टाइमिंग और डेट

कल 15 सितंबर से बेंगलुरु के लिए एक नई उड़ान शुरू होगी. मंगलवार, 16 सितंबर को शाम 4:50 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए एक और नई उड़ान शुरू होगी. अहमदाबाद के लिए एक नई उड़ान 21 सितंबर से और हैदराबाद के लिए एक नई उड़ान 22 अक्टूबर से शुरू होगी.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात

उधर, राजधानी भोपाल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं. जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत भोपाल से होने की संभावना है. रेलवे विभाग ने इस रूट पर ट्रेन चलाने के लिए ज़रूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं.

