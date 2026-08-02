भोपाल से दिल्ली के लिए अब रोजाना 3 फ्लाइट्स, मुंबई के लिए भी नई उड़ान चालू, जानिए टाइमिंग

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राजधानी भोपाल में हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शहर से तीन नई उड़ानें शुरू की हैं. इस पहल से न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि यात्रियों को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की यात्रा के लिए उड़ान के समय और शेड्यूल के मामले में भी बेहतर विकल्प मिलेंगे. नई व्यवस्था के तहत, दिल्ली के लिए रोजाना तीन उड़ानें उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा का समय चुनने में ज्यादा आसानी होगी. इसके अलावा लगभग तीन महीने के अंतराल के बाद भोपाल-मुंबई हवाई सेवा भी फिर से शुरू हो गई है.
दोनों रूट पर कुल 373 नई सीटों की सुविधा बढ़ी
नई फ्लाइट्स शुरू होने से दिल्ली और मुंबई रूट पर कुल 373 अतिरिक्त सीटें बढ़ गई हैं. दिल्ली के लिए दोपहर और शाम की अतिरिक्त फ्लाइट्स से बिजनेस करने वालों, नौकरीपेशा लोगों और दूसरे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी. वहीं, मुंबई के लिए नई फ्लाइट रोजाना दोपहर 1:40 बजे भोपाल से रवाना होगी. एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये नई सेवाएं भोपाल की एयर कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी और यात्रियों को यात्रा के बेहतर और सुविधाजनक विकल्प देंगी. इन नई सेवाओं से पर्यटन, व्यापार और दूसरी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
भोपाल से दिल्ली के लिए अब रोजाना 3 फ्लाइट्स
बता दें कि दिल्ली रूट पर दोपहर और शाम की अतिरिक्त उड़ानें जोड़ी गई हैं. अब भोपाल से दिल्ली के लिए रोजाना कुल तीन उड़ानें उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी. भोपाल-मुंबई हवाई सेवा, जो लगभग तीन महीने से बंद थी फिर से शुरू कर दी गई है. यह नई उड़ान रोजाना दोपहर 1:40 बजे भोपाल से मुंबई के लिए रवाना होगी. दिल्ली से दोपहर 12:10 बजे भोपाल पहुंची पहली उड़ान IX-1789 का वॉटर कैनन से स्वागत किया गया. इन नई उड़ानों के पहले ही दिन यात्रियों से बहुत अच्छा और उत्साहपूर्ण रिस्पॉन्स मिला. उड़ानों और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी से बिजनेस, टूरिज़्म या इमरजेंसी के लिए यात्रा करने वालों को बहुत फायदा होगा.
पहली फ्लाइट से 140 यात्री भोपाल पहुंचे
जानकारी के अनुसार दिल्ली से आई पहली फ्लाइट से 140 यात्री भोपाल पहुंचे, जबकि 139 यात्री दिल्ली के लिए रवाना हुए. दिल्ली से आई दूसरी फ्लाइट में 116 यात्री आए और 110 यात्री रवाना हुए. मुंबई की फ्लाइट से 128 यात्री आए और 112 यात्री रवाना हुए. दिल्ली रूट पर एक अतिरिक्त फ्लाइट और 189 सीटें जोड़ी गई हैं. एयर इंडिया की फ्लाइट सर्विस जारी रहेगी और बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है.
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