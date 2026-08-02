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भोपाल से दिल्ली के लिए अब रोजाना 3 फ्लाइट्स, मुंबई के लिए भी नई उड़ान चालू, जानिए टाइमिंग

Bhopal News: एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से तीन नई उड़ानें शुरू की हैं, जिससे राजधानी की हवाई कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है. अब भोपाल से दिल्ली के लिए रोजाना तीन उड़ानें उपलब्ध होंगी, जिनमें दोपहर और शाम की अतिरिक्त सेवाएं भी शामिल हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 02, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:28 AM IST
भोपाल से दिल्ली के लिए अब रोजाना 3 फ्लाइट्स, मुंबई के लिए भी नई उड़ान चालू, जानिए टाइमिंग

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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