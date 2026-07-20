एमपी में 27% OBC आरक्षण लागू करने की मांग तेज, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस ने चलाया वाटर कैनन

राज्य चुनें
Bhopal Protest News: भोपाल में ओबीसी महासभा ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने और आरक्षण में लगे 13 प्रतिशत होल्ड को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा घेराव का आह्वान किया. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और समाज के लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारी रोशनपुरा चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ने निकले थे. आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे. मिली जानकारी के मुताबिक, कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.
बता दें कि प्रदर्शनकारी लगातार विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान उन्हें पुलिस ने रंगमहल चौराहे के पास रोक दिया. जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. मौके पर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी. हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया. कई प्रदर्शनकारियों को बसों में बैठाकर दूसरे स्थानों पर ले जाया गया. इसके बावजूद कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे.
युवाओं में बढ़ रही नाराजगी
इस आंदोलन को राजनीतिक दलों का भी समर्थन देखने को मिला. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे और उन्होंने सरकार पर ओबीसी समाज की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया. समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव भी आंदोलन में मौजूद रहे. प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने कहा कि सरकार को ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ देना चाहिए. उनका कहना था कि आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लंबे समय से टाला जा रहा है, जिससे समाज के युवाओं में लगातार नाराजगी बढ़ रही है.
लंबित पदों पर भर्ती की मांग
ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में कई प्रतियोगी परीक्षाएं 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर आयोजित की जाती हैं और मेरिट सूची भी उसी हिसाब से तैयार होती है. लेकिन नियुक्तियां केवल 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर दी जा रही हैं. उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है. संगठन के अनुसार कई युवा नौकरी की तैयारी करते-करते उम्र सीमा पार करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं. इसलिए सरकार को तुरंत 13 प्रतिशत होल्ड हटाकर लंबित पदों पर नियुक्तियां करनी चाहिए.
8 सालों से कर रहे हैं संघर्ष
वहीं नेताओं ने आगे कहा कि वे पिछले करीब आठ सालों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. इस दौरान कई बार मुख्यमंत्री का घेराव किया गया, सैकड़ों सभाएं और धरने आयोजित हुए, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ. कोर कमेटी सदस्य महेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि जब तक ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा. वहीं प्रदेश प्रभारी जीतू लोधी ने आरोप लगाया कि ओबीसी वर्ग के जनप्रतिनिधि समाज के मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!