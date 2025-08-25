56 की उम्र में SBI की महिला अधिकारी ने रचा इतिहास, फतेह किया यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर
56 की उम्र में SBI की महिला अधिकारी ने रचा इतिहास, फतेह किया यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर

Bhopal News: भारतीय स्टेट बैंक की महिला अधिकारी सुनीता सिंह ने नया इतिहास रह दिया है. उन्होंने 56 साल की उम्र में यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर पर झंडा फहराया है. उन्होंने यह उपलब्धि रविवार को हासिल की.

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:22 PM IST
56 की उम्र में SBI की महिला अधिकारी ने रचा इतिहास, फतेह किया यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर

SBI officer climbs Mount Elbrus: भोपाल में भारतीय स्टेट बैंक की अधिकारी और पर्वतारोही सुनीता सिंह ने यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर, माउंट एल्ब्रुस पर एसबीआई का झंडा और भारत का तिरंगा फहराया है.  पर्वतारोही सुनीता सिंह ने यह  ऐतिहासिक उपलब्धि 24 अगस्त को सुबह 8 बजे हासिल की.  18,510 फीट की ऊंचाई वाले इस शिखर पर चढ़ाई करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अधिकारी हैं. साथ ही सबसे अधिक उम्र की भी महिला हैं.

सबसे अधिक उम्र की पहली महिला
भारतीय स्टेट बैंक की अधिकारी और पर्वतारोही सुनीता सिंह इससे पहले  6,119 मीटर ऊंचे माउंट लोबुचे (ईस्ट) पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी. वर्तमान में सुनीता सिंह की उम्र 56 वर्ष है और वे इस शिखर पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला वाली भी उपलब्धि हासिल की हैं.

यूरोप का सहसे ऊंचा शिखर
बता दें कि माउंट एल्ब्रुस दक्षिण-पश्चिम रूस के काकेशस पर्वत में एक निष्क्रिय, बर्फ से ढका ज्वालामुखी है, जो अपनी 18,510 फीट की ऊंचाई के कारण यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है. यह दुनिया के सात शिखरों में से एक है और ग्लेशियर से ढकी ढलानों पर चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के लिए जाना जाता है. इस शिखर पर फतह के लिए तकनीकी चढ़ाई कौशल और ऊंचाई के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है.

गौरतलब है कि सुनीता सिंह ने नेहरू इंस्टीट्यूट आफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी से पर्वतारोहण में प्रशिक्षण प्राप्त किया है. इसके पहले सुनीता सिंह नेपाल के 6 हजार 119 मीटर ऊंचे माउंट लोबुचे (ईस्ट) शिखर पर भी सफलता पूर्वक चढ़ाई कर तिरंगा लहरा चुकी हैं. 24 अगस्त दिन गुरुवार को पर्वतारोही सुनीता सिंह ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा और स्टेट बैंक का ध्वज लहराया.

रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल

रिपोर्ट- दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल

 

