फटाफट निपटा लें जरूरी काम, कल भोपाल में 45 से अधिक इलाकों में गुल रहेगी बिजली, देखें प्रभावित इलाकों की लिस्ट

Bhopal Power Cut News: भोपाल में कल 19 फरवरी को लाइन और उपकरणों के रखरखाव के काम के चलते कई क्षेत्रों में बिजली कटौती होगी. शहर के अलग-अलग हिस्सों में 5 से 7 घंटे बिजली सप्लाई प्रभावित रहेगी है. लोगों से आवश्यक तैयारियां पहले से करने की अपील की गई है.

Bhopal Power Cut: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के 45 से अधिक क्षेत्रों में गुरुवार 19 फरवरी को बिजली कटौती होगी. भोपाल बिजली कंपनी के जारी शेड्यूल के मुताबिक, शहर के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से मेंटेनेंस का काम शुरू होगा, जो शाम लगभग 5 बजे तक चलेगा.

शेड्यूल के अनुसार, 18 से अधिक क्षेत्रों में बिलली लगभग 6 घंटे प्रभावित रहेगी, 15 से अधिक क्षेत्रों में 5 घंटे और 12 से अधिक क्षेत्रों में 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. जनता से अपीस की गई है कि इस दौरान आवश्यक तैयारियां पहले से कर लें.

इन इलाकों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

जिन इलाकों में बिजली कटौती होगी उनमें नेहरू नगर, प्रेमपुरा, बड़वई, राजधानी परिसर और गोमती कॉलोनी जैसे बड़े रिहायशी इलाके शामिल हैं.

समय के हिसाब से प्रभावित इलाके

सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक डायमंड सिटी, कस्तूरी कोर्टयार्ड, राजधानी परिसर, बड़वई, कोरलवुड और आस-पास के इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगा. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली कटौती होगी. सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक शाह्याद्री, CSD कॉलोनी, पुलिस रेडियो कॉलोनी, न्यू पुलिस क्वार्टर, प्रेमपुरा, गौतम नगर, प्रगति परिसर, कम्फर्ट प्लाजा, गोमती कॉलोनी, डीके सुरभि, जैन टावर, नेहरू नगर और आस-पास के इलाके में बिजली प्रभावित रहेगी.

लोगों से अपील

बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह कटौती रूटीन मेंटेनेंस और उपकरणों के रखरखाव करने के काम के लिए की जा रही है. इसका मकसद आने वाले सीजन में बिना रुकावट बिजली सप्लाई पक्का करना है. मेंटेनेंस का काम पूरा होते ही सप्लाई बहाल कर दी जाएगी. बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि परेशानी से बचने के लिए इन्वर्टर, मोबाइल चार्जिंग और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक काम पहले से ही निपटा लें.

