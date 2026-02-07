Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

समय पर निपटा लें जरूरी काम, कल भोपाल के 35 इलाकों में छाया रहेगा अंधेरा, जानें आपके क्षेत्र में कितने घंटे बाधित रहेगी बिजली

Bhopal Power Cut: राजधानी भोपाल में रविवार को 35 इलाकों में 30 मिनट से 7 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी. यह कटौती मुख्य रूप से रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के लिए की जा रही है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि जरूरी काम पहले ही निपटा लें.

 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:27 PM IST
समय पर निपटा लें जरूरी काम, कल भोपाल के 35 इलाकों में छाया रहेगा अंधेरा, जानें आपके क्षेत्र में कितने घंटे बाधित रहेगी बिजली

Bhopal Power Cut: राजधानी भोपाल में बिजली आपूर्ति विभाग ने रविवार को शहर के 35 इलाकों में बिजली कटौती की जानकारी दी है. इन इलाकों में 30 मिनट से 7 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी. अधिकारियों के अनुसार यह कटौती मुख्य रूप से रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के लिए की जा रही है, ताकि भविष्य में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे.

जिन इलाकों में बिजली कटौती होगी विभाग ने उनकी सूची जारी की है.इनमें  हमीदिया रोड, वंदना नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, गेहूं खेड़ा, जानकी अपार्टमेंट, शाहजहानाबाद, अशोका कॉलोनी और अंसल ग्रीन जैसे कई इलाके शामिल हैं. विभाग ने कहा कि कटौती का समय और प्रभावित क्षेत्रों में पहले ही सूचना दे दी गई है, ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तैयारी कर सकें. ऐसे में बिजली से जुड़े जरूरी काम पहले से निपटा लेने की सलाह दी गई है, ताकि कटौती के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.

इन इलाकों में बाधित रेहगी बिजली

  • सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक: इंद्रप्रस्थ, सन सिटी, इंद्रविहार, आदित्य एवेन्यू, मनुआभान टेकरी और आस-पास के इलाकों में बिजली बाधित रहेगी.
  • सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक: हमीदिया रोड, इब्राहिमगंज, सज्जाद कॉलोनी, दवाबाजार, नादरा बस स्टैंड, चेतन मार्केट, मलिक मार्केट, शाहजहांनाबाद, नूर महल रोड, अशोका कॉलोनी और आस-पास के इलाकों में बिजली बाधित रहेगी.
  • सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक: गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली गुल रहेगी.
  • सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक: मालवीय नगर, MLA क्वार्टर और आस-पास के इलाके में बिजली सप्लाई ठप रहेगी
  • सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक: अंसल ग्रीन, जानकी अपार्टमेंट, फाइन एवेन्यू, गेहूं खेड़ा, वंदना नगर, मधुबन हाइट्स, साई रेजीडेंसी और आस-पास के इलाके में बिजली बाधित रहेगी.
  • सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक: ट्रांसपोर्ट नगर, राधापुरम, कृष्णपुरम, शिवालय कॉम्प्लेक्स, अनुजा विलेज, ऑप्टेल कुंज और आस-पास के इलाके में बिजली बाधित रहेगी.

