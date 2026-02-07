समय पर निपटा लें जरूरी काम, कल भोपाल के 35 इलाकों में छाया रहेगा अंधेरा, जानें आपके क्षेत्र में कितने घंटे बाधित रहेगी बिजली

Bhopal Power Cut: राजधानी भोपाल में रविवार को 35 इलाकों में 30 मिनट से 7 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी. यह कटौती मुख्य रूप से रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के लिए की जा रही है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि जरूरी काम पहले ही निपटा लें.
Bhopal Power Cut: राजधानी भोपाल में बिजली आपूर्ति विभाग ने रविवार को शहर के 35 इलाकों में बिजली कटौती की जानकारी दी है. इन इलाकों में 30 मिनट से 7 घंटे तक बिजली बाधित रहेगी. अधिकारियों के अनुसार यह कटौती मुख्य रूप से रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के लिए की जा रही है, ताकि भविष्य में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे.
जिन इलाकों में बिजली कटौती होगी विभाग ने उनकी सूची जारी की है.इनमें हमीदिया रोड, वंदना नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, गेहूं खेड़ा, जानकी अपार्टमेंट, शाहजहानाबाद, अशोका कॉलोनी और अंसल ग्रीन जैसे कई इलाके शामिल हैं. विभाग ने कहा कि कटौती का समय और प्रभावित क्षेत्रों में पहले ही सूचना दे दी गई है, ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तैयारी कर सकें. ऐसे में बिजली से जुड़े जरूरी काम पहले से निपटा लेने की सलाह दी गई है, ताकि कटौती के दौरान किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.
इन इलाकों में बाधित रेहगी बिजली
