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टीचर्स डे पर CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, अब ऑफलाइन में होगी TET; 33 उत्कृष्ट शिक्षकों का हुआ सम्मान

शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी (TET) को लेकर बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षकों के लिए जो बेहतर हो सकता है, ऐसे सभी जरूरी निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होगी.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 05, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:54 PM IST
टीचर्स डे पर CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, अब ऑफलाइन में होगी TET; 33 उत्कृष्ट शिक्षकों का हुआ सम्मान

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