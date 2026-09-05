टीचर्स डे पर CM मोहन यादव की बड़ी सौगात, अब ऑफलाइन में होगी TET; 33 उत्कृष्ट शिक्षकों का हुआ सम्मान

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2026 में आज प्रदेश के 33 शिक्षकों का सम्मान हुआ है. भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं. यह आयोजन हमारे शिक्षकों को नमन करने का अवसर है, जो ज्ञान और संस्कार का देश का भविष्य गढ़ रहे हैं. माता-पिता और शिक्षक बच्चों को संस्कार देकर बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा को नए भारत की शक्ति बनाने का संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में लिया है. शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों से अनुरोध है कि भारत को महाशक्ति बनाने का संकल्प लें. उन्होंने कहा कि आज शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है. उसे वैश्विक जरूरतों और रोजगार के अवसरों के अनुरूप अपग्रेड और इनोवेट करने की आवश्यकता है. बच्चों को उनकी रुचि के विषय चुनने का अवसर दिया जाए. शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को खोजें और उसे आगे बढ़ने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि बच्चों को संस्कारित करने में माता-पिता की जिम्मेदारी अहम है. तभी हमें देश के अच्छे नागरिक मिलेंगे. माता-पिता, बड़े भाई-बहन बच्चों से पूछें कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया. हमारे लिए सभी शिक्षक सम्माननीय हैं. शिक्षक अपने परिवार के बच्चों की तरह उन्हें पढ़ाएं. उन्होंने कहा बड़े होकर विद्यार्थी अपने शिक्षक को कभी नहीं भूलते हैं. आज सिखाए हुए बच्चे विकसित भारत @2047 के संकल्प में योगदान देंगे. बच्चों को सहनशील बनाएं. कई बच्चे मानसिक परेशानी में गलत कदम उठा लेते हैं. ऐसे बच्चों को प्यार से समझाएं. हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है, जो अपने माता-पिता और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी न भूलें.