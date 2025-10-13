यात्रियों के मजे ही मजे! नई दिल्ली स्टेशन की तरह भोपाल में भी मिलेगी ये खास सुविधा, जानें कब होगी शुरुआत?

Bhopal Railway Station News: भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उच्च-गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में रेलवे प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है. यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक अनुभव प्रदान करने के लिए स्टेशन पर एक यात्री सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसका निर्माण और डिज़ाइन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तर्ज पर किया जाएगा. इस योजना की शुरुआत इसी त्योहारी सीजन से करने की तैयारी है, ताकि त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई यात्रियों की भीड़ को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके.

इसी त्योहारी सीजन से होगी शुरूआत

दरअसल, भोपाल रेलवे स्टेशन पर बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नया सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है. इस केंद्र को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा. शुरुआत में प्लेटफ़ॉर्म नंबर 6 पर स्थित होल्डिंग एरिया को अस्थायी रूप से यात्री सुविधा केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा. इसमें यात्रियों के बैठने, प्रतीक्षालय और आराम करने की पर्याप्त व्यवस्था होगी. यह केंद्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संचालित होगा. बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत इसी त्योहारी सीज़न में हो जाएगी.

भोपाल स्टेशन पर बनेगा सुविधा केंद्र

इस नई पहल के तहत भोपाल के प्लेटफार्म नंबर 6 पर स्थित होल्डिंग एरिया को अस्थायी रूप से यात्री सुविधा केंद्र में परिवर्तित किया जाएगा. इस सुविधा केंद्र को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर संचालित करने की योजना है. इस सुविधा केंद्र में यात्रियों के बैठने और प्रतीक्षा करने की सुविधा भी होगी.

