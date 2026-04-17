MP में जनगणना की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू, घर बैठे मोबाइल से भरें अपनी जानकारी; जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Census 2027 Online: मध्य प्रदेश में 16 अप्रैल से जनगणना के लिए स्व-गणना (Self-Enumeration) फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस प्रक्रिया में आप ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भरकर जानकारी दर्ज करनी होगी. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल में अपने आवास पर अपनी जानकारी स्वगणना पोर्टल पर भरकर जनगणना प्रक्रिया की शुरुआत की. सीएम मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश के समग्र विकास को गति देने और योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है.

30 अप्रैल तक भरनी होगी ऑनलाइन जानकारी

इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की औपचारिक शुरुआत हो गई है और जनगणना की पूरी प्रक्रिया 45 दिनों तक चलेगी. 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें लोग खुद जानकारी दर्ज कर सकते हैं. इस दौरान मकानों और उनमें रहने वाले परिवारों की गणना की जाएगी और उनकी जानकारी एकत्र की जाएगी. इस दौरान कुल 33 सवालों के जवाब देने होंगे और आप खुद Census Self Enumeration Portal के जरिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद जनगणनाकर्मी 1 मई से 30 मई तक आपके घर पहुंचेंगे और आपके द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया

- सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले Census Self Enumeration Portal (https://se.census.gov.in) पर जाएं.

- इसके बाद घर के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर पंजीकरण करें. बता दें कि एक नंबर से एक ही परिवार का रजिस्ट्रेशन हो सकता है.

- इसके बाद राज्य, जिला और पिनकोड डालकर लोकेशन चुनें.

- इसके बाद आपको 33 सवालों के जवाब देने होंगे.

- सभी सवालों के जवाब देने के बाद एक प्रिव्यू पेज सामने आएगा, जिसको चेक कर सबमिट करें.

- फॉर्म सब्मिट करने के बाद 11 अंको की यूनिक आईडी मिलेगा, जिसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर रख लें.

- 1 मई से जनगणनाकर्मी जब आपके घर आएं तो उनको यह यूनिक आईडी दिखानी होगी.

ये भी पढ़ें- जनगणना देश की रीढ़ और विकास की मजबूत नींव... CM मोहन यादव ने MP में किया जनगणना 2027 प्रक्रिया का शुभारंभ

सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म में भरनी होगी ये जानकारियां

सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म में आपको मकान संख्या, घर के फर्श की जानकारी, दीवार की जानकारी, घर के छत की जानकारी, घर का उपयोग और घर की स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी. घर में कितने कमरे हैं, घर खुद का है या किराए पर रहते हैं. इसके अलावा परिवार के लोगों की जानकारी में परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, परिवार के मुखिया की जाति की जानकारी देना होगी. घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं?