भोपाल में 'ऑपरेशन मजनू' शुरू, अब लड़कियों के आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराने वालों की खैर नहीं

Operation Majnu in Bhopal: उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड या महिला सुरक्षा टीम जैसा ही एक ऑपरेशन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरु किया जा रहा है. इस ऑपरेशन का नाम है 'ऑपरेशन मजनू.' इस अभियान के तहत लड़कों के झुंड पर सादा कपड़ा पहने पुलिस वालों की पैनी नजर रहेगी. गर्ल्स होस्टल के पास घूमने वाले या फिर स्कूल कॉलेज के आसपास बेवजह चक्कर लगाने वाले लड़कों पर अब 'ऑपरेशन मजनू' के तहत सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है.

भोपाल में चलेगा ऑपरेशन मजनू

भोपाल में ऑपरेशन मजनू, मुख्य तौर से राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया है. इस ऑपरेशन को प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी और उन्हें ईव टीजिंग से बचाने के लिए चलाया जा रहा है. ऑपरेशन मजनू के तहत उन मनचलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बेवजह ही लड़कियों के घर, हॉस्टल, कॉलेज या फिर उनके आपसाप मंडराते रहते हैं. ऐसे स्थानों को चिन्हित कर यहां पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी और मनचलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

सफेद कपड़ों में तैनात रहेगी पुलिस

ऑपरेशन मजनू के तहत पुलिस अपने यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि सादे कपड़े पहने तैनात रहेगी जिससे मनचलों पर कड़ी से कड़ी नजर रखी जा सके. अगर किसी भी स्थान पर कोई व्यक्ति महिला को छेड़ते, पीछा करते, अभद्र व्यवहार करते या फिर अश्लील टिप्पणी करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा. ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनू कार्रवाई की जाएगी. डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस कमिश्नर की ओर से सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे जगहों पर पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना रहें.

प्रदेश में महिला सुरक्षा पर जोर

प्रदेश में महिला सुरक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है. हर रूप से महिला की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है. गर्ल्स हॉस्टल या फिर कॉलेज, कोचिंग क्लासेस के पास लड़कों के झुंड पर कार्रवाई से लेकर स्कूलों में महिला सुरक्षा की टीम द्वारा महिला सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, साथ ही बच्चों को मोबाइल का उपयोग कम करने, गुड टच, बैड टच के बारे में शिक्षित किया जा रहा है. स्कूल, कॉलेज में सलाह बाक्स लगाया जा रहा ताकी लड़किया अपनी शिकायत सलाह बॉक्स में बिना किसी हिचक के डाल सकती हैं.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: पत्रिका