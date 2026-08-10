/भोपाल में रात से झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, निचले इलाकों में भरा पानी, स्कूलों में छुट्टी का आदेश

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राजधानी भोपाल में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है. शहर में देर रात से ही जोरदार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. निचले इलाकों की सड़कों और आस-पास पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इससे पहले भी शहर में कल से रुक-रुककर बारिश हो रही थी, लेकिन देर रात बारिश की रफ्तार बढ़ गई. लगातार बारिश और जलभराव को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. आज भोपाल जिले में नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है. यह आदेश जिले के सभी सरकारी, प्राइवेट और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा.
शिक्षकों और स्टाफ का स्कूल पहुंचना अनिवार्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह छुट्टी सिर्फ छात्रों के लिए है, जबकि सभी स्कूलों के शिक्षकों और दूसरे स्टाफ सदस्यों को तय समय पर अपनी ड्यूटी पर आना होग. जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और पानी भरे इलाकों में जरूरी राहत के उपाय किए जा रहे हैं.
भोपाल में जलभराव
रविवार रात से ही भोपाल समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है. बारिश का असर रायसेन, सीहोर, विदिशा, शाजापुर, शिवपुरी, हरदा और शुजालपुर में भी देखा गया. मौसम विभाग ने आज सोमवार को राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में अगले 24 घंटों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है. इसके अलावा उज्जैन, आगर-मालवा, शाजापुर, खंडवा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, गुना, शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट है.
कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात
नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से डिंडोरी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इसके चलते प्रशासन ने आज स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है. वहीं हरदा जिले में लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने इलाके में और बारिश होने की चेतावनी जारी की है. बारिश के कारण जिले की नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है. खासकर अजनाल नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी नदी किनारे बने मंदिरों के पास तक पहुंच गया है और छोटे मंदिर पानी में डूब गए हैं. हालांकि अभी जिले में बारिश की स्थिति सामान्य है, लेकिन अलर्ट जारी किया गया है.
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