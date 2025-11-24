ये है देश की पहली ट्रेन, जिसमें तत्काल टिकट के लिए OTP जरूरी; पायलट प्रोजेक्ट शुरू, जानें कैसे करेगा काम

Rani Kamlapati Railway Station: रेलवे तत्काल टिकट के बुकिंग सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है, ताकि फर्जी और असामान्य बुकिंग पर किसी तरह से रोक लगाई जाए, इसके लिए रेलवे ने एक बड़ा कदम भी उठाया है, जहां अब टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी की जरुरत होगी और उसके बाद ही टिकट बुक हो पाएगा. मध्य प्रदेश में भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से चलने वाली रानी कमलापति-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में यह सुविधा शुरू हो गई है, यह देश की ऐसी पहली ट्रेन हो गई है, जिसमें तत्काल बुकिंग के लिए ओटीपी की जरूरत पड़ेगी.

ओटीपी से बुक होगा टिकट

नई व्यवस्था के तहत अब इस शताब्दी ट्रेन में काउंटर से तत्काल टिकट बुक कराने के लिए यात्री को अपने मोबाइल नंबर पर आने वाला ओटीपी दर्ज करना होगा, यह ओटीपी टिकट जारी करने की प्रक्रिया में जरूरी होगा, जिससे एजेंटों के बड़े पैमाने पर की जाने वाली तुरंत बुकिंग पर रोक लगेगी, रानी कमलापति–नई दिल्ली शताब्दी में कुल सीटों का 30 प्रतिशत हिस्सा, यानी लगभग 450 सीटें इस नए सिस्टम के तहत तत्काल कोटे में बुक होंगी, रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे टिकटिंग में अधिक पारदर्शिता आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि टिकट वास्तव में जरूरतमंद यात्रियों तक पहुंचें.

एजेंटों की भीड़ कम होगी

भोपाल रेल मंडल के मुताबिक रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और भोपाल स्टेशन से रोजाना 550–600 तत्काल टिकट बनते हैं, यहां से करीब 130 ट्रेनें संचालित होती हैं और इनमें 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत यात्री तत्काल टिकट पर यात्रा करते हैं, रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस नई व्यवस्था से तत्काल काउंटर खुलने से पहले लाइन में लगने वाले एजेंटों की भीड़ कम होगी, जिससे आम यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सकेगा और उन्हें एजेंटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

ये होगा फायदा

दरअसल, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक मोबाइल नंबर से अनियमित मात्रा में टिकटें नहीं बुक हो सकेंगी, एक नंबर से एक बार में एक ही टिकट बुक होगी, वहीं असल यात्री की पहचान भी सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे टिकटिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और तत्काल सिस्टम में फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी. फिलहाल शताब्दी एक्सप्रेस से यह शुरुआत हो रही है.

