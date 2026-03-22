Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3150117
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म! गर्मी की छुट्टियों के लिए रेलवे ने शुरू की 18 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Summer Special Trains: गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ने के कार भोपाल रेलवे डिवीजन से 18 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही है.  इन ट्रेनों के शुरू होने से गोरखपुर, पुणे और मुंबई जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 22, 2026, 06:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म! गर्मी की छुट्टियों के लिए रेलवे ने शुरू की 18 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Summer Special Trains: गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत के साथ ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ एक बार फिर बढ़ने लगी है. भोपाल रेल मंडल ने अब तक 18 से अधिक समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी बनी हुई है. 

रेल मंडल के अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए गोरखपुर, पुणे और मुंबई  के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल भी जारी किया गया है. हालांकि इन समर स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए यात्रियों क नियमित ट्रेनों के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत तक अधिक किराया देना पड़ रहा है. ये विशेष ट्रेनें सीमित समय के लिए चलाई जा रही है.

देखें ट्रेनों का शेड्यूल

Add Zee News as a Preferred Source
  • ट्रेन संख्या 01415 पुणे-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक (मांग के आधार पर) प्रतिदिन पुणे स्टेशन से सुबह 6:50 बजे रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. यह स्पेशल ट्रेन मंडल के इटारसी, रानी कमलापति और बीना स्टेशनों से होकर गुजरेगी.
  •  ट्रेन संख्या 01416, गोरखपुर-पुणे स्पेशल ट्रेन, 2 अप्रैल से 1 मई, 2026 तक (मांग के आधार पर) प्रतिदिन गोरखपुर से शाम 5:30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 3:15 बजे पुणे पहुंचेगी.
  • यह विशेष ट्रेन मंडल के बीना, रानी कमलापति और इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी.  ट्रेन संख्या 01079, CSMT-गोरखपुर स्पेशल, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2026 तक (मांग के आधार पर) प्रतिदिन CSMT स्टेशन से रात 10:30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 10:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. यह विशेष ट्रेन मंडल के इटारसी, भोपाल और बीना स्टेशनों से होकर गुजरेगी.
  • इसी तरह ट्रेन संख्या 01080, गोरखपुर-CSMT स्पेशल, 3 अप्रैल से 2 मई, 2026 तक (मांग के आधार पर) प्रतिदिन गोरखपुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी और तीसरे दिन रात 12:40 बजे (आधी रात) CSMT पहुंचेगी. यह विशेष ट्रेन मंडल के बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी.

टिकट कैसे बुक करें
ट्रेन टिकट बुक करने के लिए, IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (www.irctc.co.in) या 'IRCTC Rail Connect App' पर एक अकाउंट रजिस्टर करें. इसके बाद, आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा फिर 'From' (शुरू होने वाला स्टेशन) और 'To' (मंज़िल वाला स्टेशन) भरें, अपनी यात्रा की तारीख चुनें, और 'Search Trains' पर क्लिक करें. उपलब्ध ट्रेनों की सूची में से, अपनी पसंद की ट्रेन और क्लास (जैसे, Sleeper, 3AC, 2AC) चुनें. यात्रियों के नाम, उम्र और सीट की पसंद डालें. क्रेडिट-डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का इस्तेमाल करके टिकट का पेमेंट करें. पेमेंट पूरा होने के बाद, आपका ई-टिकट आपको ईमेल और SMS के जरिए भेज दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें: शादी सीजन से पहले ग्राहकों की लगी लॉटरी! एक हफ्ते में 13000 सस्ता हुआ सोना, चांदी में भी भारी गिरावट, जानें 22 मार्च के ताजा भाव
 
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटे

TAGS

summer special trainsBhopal Railway Divisio

Trending news

cm mohan yadav
यूपी दौरे पर सीएम मोहन यादव, सरकार बनने के बाद पहली बार पहुंचे सक्तेशगढ़ आश्रम
Khargone Crime News
पति की सनक ने उजड़ा दिया हंसता खेलता परिवार, सब्जी न बनने पर गर्भवती पत्नी को दी सजा
damoh crime news
दमोह से करोड़ों लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार, हिमाचल, यूपी और छत्तीसगढ़ से जुड़े थे तार
madhya pradesh news
सुप्रीम कोर्ट ने HC का फैसला पलटा, सड़क दुर्घटना मामले में ₹60 लाख का मुआवजा बहाल
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन यादव का पहला सक्तेशगढ़ दौरा, खरगोन से चौंकाने वाली खबर, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
mandla news
MP में खौफनाक हादसा, बाइक समेत जर्जर पुल से नीचे गिरे 4 युवक,दर्दनाक मौत से सहमे लोग
chhatarpur news
फरसा वाले बाबा की हत्या पर गरजे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, हत्यारों के लिए मांगी फांसी
MP BJP Mahila Morcha
MP महिला मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित, देखें पूरी लिस्ट
LPG Crisis
LPG Crisis: अब 45 दिन के बाद मिलेगा गैस सिलेंडर, एजेंसियों के बाहर लगी लंबी कतारें
undefined
महाकाल की शरण में UP के डिप्टी CM और दिल्ली के मंत्री, दर्शन कर लिया आशीर्वाद...