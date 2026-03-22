वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म! गर्मी की छुट्टियों के लिए रेलवे ने शुरू की 18 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Summer Special Trains: गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ने के कार भोपाल रेलवे डिवीजन से 18 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही है. इन ट्रेनों के शुरू होने से गोरखपुर, पुणे और मुंबई जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है.
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Summer Special Trains: गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत के साथ ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ एक बार फिर बढ़ने लगी है. भोपाल रेल मंडल ने अब तक 18 से अधिक समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लंबी दूरी की ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट काफी लंबी बनी हुई है.
रेल मंडल के अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए गोरखपुर, पुणे और मुंबई के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल भी जारी किया गया है. हालांकि इन समर स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए यात्रियों क नियमित ट्रेनों के मुकाबले करीब 25 प्रतिशत तक अधिक किराया देना पड़ रहा है. ये विशेष ट्रेनें सीमित समय के लिए चलाई जा रही है.
देखें ट्रेनों का शेड्यूल
टिकट कैसे बुक करें
ट्रेन टिकट बुक करने के लिए, IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (www.irctc.co.in) या 'IRCTC Rail Connect App' पर एक अकाउंट रजिस्टर करें. इसके बाद, आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा फिर 'From' (शुरू होने वाला स्टेशन) और 'To' (मंज़िल वाला स्टेशन) भरें, अपनी यात्रा की तारीख चुनें, और 'Search Trains' पर क्लिक करें. उपलब्ध ट्रेनों की सूची में से, अपनी पसंद की ट्रेन और क्लास (जैसे, Sleeper, 3AC, 2AC) चुनें. यात्रियों के नाम, उम्र और सीट की पसंद डालें. क्रेडिट-डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का इस्तेमाल करके टिकट का पेमेंट करें. पेमेंट पूरा होने के बाद, आपका ई-टिकट आपको ईमेल और SMS के जरिए भेज दिया जाएगा.
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