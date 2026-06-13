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Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एटीएस (ATS) ने देशविरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए फराज नाम के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसियों के मुताबिक मोहम्मद फराज पाकिस्तान के इशारे पर भारत में एक बड़े आतंकी हमले और खूनी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहा था. वह भोपाल के कांग्रेस नगर इलाके में एक साधारण जिंदगी जी रहा था और एक स्थानीय मेडिकल शॉप में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी स्पेशल कुरान की क्लास चलाती थी.
पड़ोसी बोले- हमें भनक नहीं थी
फराज के इस संदिग्ध पहलू का पता चलने पर स्थानीय लोग हैरान हैं. पड़ोसियों का कहना है कि उनका फराज से अक्सर मिलना-जुलना होता था, लेकिन उसके व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि वह पाकिस्तान का समर्थक या किसी स्लीपर सेल का हिस्सा हो सकता है. एटीएस की दबिश और गिरफ्तारी के बाद से ही फराज का पूरा परिवार घर पर ताला लटकाकर अचानक गायब हो गया है. वहीं मीडिया के कैमरे देखते ही खुशबू मेडिकल स्टोर के कर्मचारी भी दुकान बंद करके वहां से भाग गए.
जांच एजेंसियां खंगाल रहीं हर कड़ी
इस घटना को लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय में गहरा आक्रोश है. इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक स्थानीय मुस्लिम युवक ने कहा कि अगर फराज सचमुच देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल है और पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिला हुआ है, तो सरकार को उसके खिलाफ ऐसी मिसाल कायम करने वाली सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में कोई और फराज बनने की हिम्मत न करे. फिलहाल ATS ने फराज को रिमांड पर अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसके पूरे नेटवर्क व इरादों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है.
पाकिस्तानी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था
बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने फरार आरोपी को नन्हे बी की मस्जिद के पास से पकड़ा था. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपी मोहम्मद फराज को 16 जून तक ATS की कस्टडी में भेज दिया. ATS की शुरुआती पूछताछ के दौरान मोहम्मद फराज ने कई चौंकाने वाले और अहम खुलासे किए. उसने बताया कि वह पाकिस्तान के एक WhatsApp और Telegram ग्रुप का सदस्य था, जिसके जरिए वह पाकिस्तान, भारत और दूसरे देशों के मुजाहिदीन के संपर्क में था. ग्रुप चलाने वाला पाकिस्तानी हैंडलर युवाओं को भर्ती कर रहा था और उन्हें देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल कर रहा था.
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