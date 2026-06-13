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कुरान की स्पेशल क्लास देती थी पाकिस्तानी प्रेमी फराज की पत्नी, परिजन घर से गायब, पड़ोसी बोले-हमें भनक नहीं थी

Bhopal News: पाकिस्तानी प्रेमी फराज की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है. फराज के अरेस्ट होने के बाद उसके परिजन घर से गायब बताए जा रहे हैं. वहीं पड़ोसियों का कहना है कि उसके व्यवहार से कभी भी किसी संदिग्ध गतिविधि का संकेत नहीं मिला.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 13, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:13 PM IST
कुरान की स्पेशल क्लास देती थी पाकिस्तानी प्रेमी फराज की पत्नी, परिजन घर से गायब, पड़ोसी बोले-हमें भनक नहीं थी
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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