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पैनिक बटन, GPS से लैस... MP में 21 साल बाद फिर दौड़ीं सरकारी बसें, गडकरी और CM मोहन यादव ने 351 बसों को दिखाई हरी झंडी

मध्यप्रदेश के लिए 25 सितंबर का दिन ऐतिहासिक रहा. अब प्रदेश में सफर आसान-सुरक्षित और सुविधाओं से भरा होगा. दरअसल, भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत की.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 25, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 09:10 PM IST
पैनिक बटन, GPS से लैस... MP में 21 साल बाद फिर दौड़ीं सरकारी बसें, गडकरी और CM मोहन यादव ने 351 बसों को दिखाई हरी झंडी

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