/पैनिक बटन, GPS से लैस... MP में 21 साल बाद फिर दौड़ीं सरकारी बसें, गडकरी और CM मोहन यादव ने 351 बसों को दिखाई हरी झंडी

उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट में सामने आया है कि इथेनॉल के इस्तेमाल से वाहन को नुकसान नहीं होता, बल्कि गाड़ी का एवरेज भी बढ़ा है. देश का किसान अब अन्नदाता से ऊर्जादाता भी बना है. केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि देश में 22 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल-डीजल और गैस आयात होता है. इलेक्ट्रिक बसें चलने से ये पैसा बचेगा और किसानों को मिलेगा. अब देश में 22 लाख करोड़ का पेट्रोल-डीजल आयात नहीं करना पड़ेगा. देश के किसान मक्के से इथेनॉल तैयार करेंगे और प्रदूषण का स्तर घटेगा. अब मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिस बस और इलेक्ट्रिक ट्रक तैयार हो रही हैं. हम चाहते हैं कि इन बसों का किराया डीजल बसों की तुलना में 30 प्रतिशत कम हो. पीएम ई-बस सेवा स्कीम में 10 हजार बसें चलाई जानी हैं, जिसकी लागत 57 हजार करोड़ रुपए है. केंद्र सरकार 20 हजार करोड़ का सहयोग प्रदान कर रही है. मध्यप्रदेश को 972 पीएम-ई बसें मिली हैं, लेकिन मध्यप्रदेश में 25 हजार इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अभी 8 व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर हैं,अभी 21 और शुरू करने की आवश्यकता है. इससे लोगों को रोजगार मिलेगा. प्रदेश में 6 और ऑपरेशनल टेस्टिंग सेंटर खोलने के लिए हमने स्वीकृति दी है. प्रदेश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है. प्रदेश में 29 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्वीकृत हैं. अब 61 सेंटर और दिए जा रहे हैं. पिछड़े जिलों में ड्रायवर ट्रेनिंग सेंटर और स्क्रैपिंग सेंटर खोलने की आवश्यकता है.