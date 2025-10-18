Advertisement
MP में पेपर स्टाम्प होगा बंद! अब ई-स्टाम्प से होगी हर ट्रांजेक्शन की डिजिटल निगरानी, हर साल 30 करोड़ की होगी बचत

Stamp Paper News-मध्यप्रदेश में स्टाम्प पेपर को बंद करने की तैयारी चल रही है. सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इस पर तेजी से अमल किया जाएगा और पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प चलन में आएंगे. सबकुछ सही रहा तो स्टाम्प पेर सिर्फ डिजिटली मिलेंगे. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 18, 2025, 05:47 PM IST
Ban on Paper Stamps-मकान, जमीन की रजिस्ट्री और शपथ-पत्र, किरायानामा में लगने वाले स्टाम्प पेपर मध्यप्रदेश में बंद हो सकते हैं. यह स्टाम्प पेपर सिर्फ डिजिटली ही मिलेंगे. मध्यप्रदेश में स्टाम्प पेपर की छपाई पूरी तरह से बंद करने की तैयारी चल रही है. मध्यप्रदेश सरकार को पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने यह प्रस्ताव भेजा है. इसकी मंजूरी मिलने के बाद तेजी से अमल किया जाएगा. 

अतीत बन जाएंगे स्टाम्प पेपर
मध्यप्रदेश शासन से स्टाम्प पेपर का मैन्युअल उपयोग बंद होने से ये अतीत की कहानी बन जाएंगे. मैन्युअल स्टाम्प पेपर की जगह सिर्फ डिजिटली स्टाम्प मिलेंगे. बता दें कि करीब 10 साल पहले 2015 में 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाले स्टाम्प पेपर की छपाई बंद की गई थी. 100 रुपए से ज्यादा वेल्यू वाले स्टाम्प सिर्फ डिजिटली चलन में हैं.

करोड़ों की होगी बचत
पंजीयन विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसके बाद कागजी स्टाम्प पेपर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. स्टाम्प पेपर की प्रिंटिंग से लेकर उसे वेंडर्स तक पहुंचाने में हर साल करीब 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च होते हैं. वहीं डिजिटल स्टाम्प के चलन में आ जाने से करोड़ों की बचत होगी. मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग सिस्टम  की शुरुआत जुलाई 2013 में हुई थी. इस सिस्टम में स्टाम्प पेपर को अधिकृत वेंडर के जरिए ऑनलाइन खरीदा जा सकता है. ईएसएस के जरिए स्टाम्प की ट्रेकिंग आसान होती है.

ऐसे खरीद सकते हैं ई-स्टाम्प

  • मध्य प्रदेश के ई-स्टाम्पिंग पोर्टल या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाएं.
  • आवश्यक दस्तावेज श्रेणी चुनें और लेनदेन का विवरण भरें.
  • नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड जैसे ऑनलाइन तरीकों से भुगतान करें.
  • सफल भुगतान के बाद आपको तुरंत डिजिटल स्टाम्प प्रमाण पत्र मिल जाएगा.
  • अधिकृत वेंडर से भी ले सकते हैं.

