23 प्लाटून, 1300 जवान...इस बार ऐतिहासिक होगा गणतंत्र दिवस! भोपाल में निकलेगी अब तक की सबसे लंबी परेड

Bhopal News: इस साल गणतंत्र दिवस पर भोपाल में एक ऐतिहासिक और शानदार परेड का आयोजन किया जा रहा है. लाल परेड ग्राउंड में होने वाली इस राज्य स्तरीय परेड में कुल 23 प्लाटून हिस्सा लेंगी, जिसमें 1300 जवान अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे.
Trending Photos
Republic Day 2026: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का लाल परेड ग्राउंड 26 जनवरी को एक शानदार गणतंत्र दिवस समारोह का गवाह बनने वाला है. इस साल की परेड अपनी भव्यता और लंबाई की वजह से काफी चर्चा में है. परेड में मध्य प्रदेश पुलिस, SAF (स्पेशल आर्म्ड फोर्स) और होम गार्ड के दस्ते, साथ ही NCC (नेशनल कैडेट कोर), स्काउट गाइड और महिला शौर्य दल की टीमें शामिल होंगी. इस साल की परेड को और भी शानदार बनाने के लिए तीन प्रमुख केंद्रीय बलों ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस), CRPF (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) और CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)—के दस्तों को भी शामिल किया गया है.
दरअसल, 26 जनवरी को लाल परेड ग्राउंड में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड सबसे लंबी परेड में से एक होगी. इसमें 23 प्लाटून और कुल 1300 जवान शामिल होंगे. इनमें NCC, शौर्य दल, NSS की टुकड़ियां और पुलिस कुत्तों का एक दस्ता शामिल होगा. इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि होंगे.
मध्य प्रदेश की समृद्ध आदिवासी संस्कृति
परेड की कमान IPS अधिकारी आयुष जाखड़ संभालेंगे, जो अभी ग्वालियर में SDOP के पद पर तैनात हैं. दूसरे कमांडिंग ऑफिसर रतलाम की DSP नीलम होंगी. परेड के बाद कई सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे, जिनमें स्कूली बच्चों के साथ-साथ आदिवासी कलाकार भी मध्य प्रदेश की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को दिखाएंगे.
प्रदेश के सरकारी विभागों की झांकियां
इस समारोह का एक और अहम आकर्षण राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों की झांकियां होंगी. गृह विभाग अपनी झांकी के ज़रिए हाल ही में शुरू की गई इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विस 'डायल 112' और राजधानी में बने शानदार शहीद स्मारक को दिखाएगा. इसके अलावा एक डॉग स्क्वाड भी परेड में हिस्सा लेगा, जो अपने अनुशासित प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा. कुल मिलाकर यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक शानदार प्रदर्शन होगा.
पुलिस अधिकारियों का सम्मान
इसके अलावा गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा. इन अधिकारियों को विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए चुना गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है. पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह, आईजी मिथिलेश कुमार शुक्ला और एडिशनल सीपी अवधेश गोस्वामी को सम्मानित किया जाएगा. आईजी कृष्णावेनी देसावतु, पुलिस अधीक्षक मनोज राय, जितेश कुमार गर्ग और 17 अन्य अधिकारियों को भी उनके सराहनीय काम के लिए सम्मानित किया जाएगा.
