दिल जीत लेगा CM का यह अंदाज! अभिभावक बनकर छात्रों को दिया जीत का मंत्र, बोले-डरो नहीं, डटकर सामना करो

MP Board Eexam 2026: सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव छात्रों के बीच एक अलग और सहज अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने संवाद के जरिए छात्रों की भावनाएं समझीं, शंकाओं का समाधान किया और परीक्षा को लेकर  मार्गदर्शन किया.

 

|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:12 PM IST
Pariksha Par Samvad: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 फरवरी को विद्यार्थियों के बीच एक बिल्कल अलग और सहज अंदाज में दिखाई दिए. उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाते हुए सबसे पहले छात्रों की भावनाओं और मानसिक स्थिति को समक्षा, फिर उनसे खुलकर संवाद किया. इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्रों की जिज्ञासाओं और शंकाओं का शांतिपूर्वक समाधान भी किया.

सीएम यादव ने परीक्षा से समय लक्ष्य पर एकाग्र रहने, आत्मविश्वास बनाए रखने और निरंतर परिश्रम करने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उनका कार्यक्रम पहले शनिवार का था, लेकिन व्यस्ताओं के कारण वे उस दिन नहीं आ सके. सीएम ने सोमवार को बोर्ड परीक्षाओं से पहले गवर्नमेंट सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा पर संवाद 2026 कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत की. उन्होंने छात्रों को परीक्षाओं की प्रभावी ढंग से तैयारी करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन दिया.

'हमेशा खुद पर विश्वास रखें, बिना डरे चुनौतियों का सामना करें'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज के विद्यार्थियों देश का भविष्य हैं. भविष्य में वे ही देश का नेतृत्व करेंगे. इसलिए सभी छात्रों को खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार अपने स्किल्स, ज्ञान और परफॉर्मेंस में सुधार करना चाहिए. पूरी लगन और मेहनत से परीक्षाओं की तैयारी करें, लेकिन कोई स्ट्रेस न लें. सीएम यादव ने कहा कि परीक्षाएं हमारे जीवन का सिर्फ एक पड़ाव हैं, अंतिम लक्ष्य नहीं. मेहनत करना आदत होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस को खुद पर हावी न होने दें. छात्रों के लिए परीक्षा के समय आत्मविश्वास, अनुशासन और एक संतुलित रूटीन ही सफलता की असली चाबी हैं. हमेशा खुद पर विश्वास रखें, बिना डरे चुनौतियों का सामना करें और अपने सभी सपनों को पूरा करें.

सीएम ने छात्रों को दिए टिप्स
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी छात्रों से अपील की कि वे परीक्षा के दौरान तनाव-मुक्त रहें, लगातार कड़ी मेहनत करें और सबसे अच्छे अंक लाने की कोशिश करें. उन्होंने छात्रों को टाइम मैनेजमेंट, रेगुलर प्रैक्टिस और हर हाल में आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीखना और आगे बढ़ना ही एक मजबूत पर्सनैलिटी की पहचान है. उनकी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. उन्होंने छात्रों से सीधे बातचीत की उनके सवालों को ध्यान से सुना और उन्हें सकारात्मक सोच के साथ अपना भविष्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. सीएम यादव ने सभी छात्रों को सलाह दी कि वे परीक्षा के समय पर्याप्त नींद लें, पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं और हर विषय को पढ़ने के बाद उस पर सोचने की आदत डालें. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ रट्टा मारना काफी नहीं है.

छात्रों के सवाला का सीएम ने दिया जवाब

छात्रा लक्ष्मी तिवारी के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि माता-पिता और बच्चों के बीच लगातार बातचीत होनी चाहिए.
छात्रों से पूछा कि उनमें से किसे परीक्षा से डर लगता है और किसे नहीं. छात्र आदित्य ने जवाब दिया कि अगर वे रेगुलर तैयारी करेंगे तो उन्हें परीक्षा से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा. छात्र ने सिलेबस को बांटकर उसके अनुसार रिवीजन करने का सुझाव दिया. छात्रा सरस्वती ने कहा कि परीक्षा देते समय उन्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा एक त्योहार की तरह होती है.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

