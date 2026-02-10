Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3104323
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

CM मोहन यादव ने जाने स्टूडेंट्स के मन के भाव, किया शंका का समाधान; परीक्षा पर खुलकर की बात

Pariksha Par Samvad: मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं शुरु होने से पहले छात्रों से बात की. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने साइकोलोजिस्ट की तरह पहले तो विद्यार्थियों के मन का भाव जाना, फिर उसके बाद उनसे खुलकर बात की. उन्होंने विद्यार्थियों की शंकाओं का भी समाधान किया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM मोहन यादव ने जाने स्टूडेंट्स के मन के भाव, किया शंका का समाधान; परीक्षा पर खुलकर की बात

Pariksha Par Samvad: मध्यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 फरवरी को अलग ही अंदाज में नजर आए. उन्होंने साइकोलोजिस्ट की तरह पहले तो विद्यार्थियों के मन का भाव जाना, फिर उसके बाद उनसे खुलकर बात की. सीएम डॉ. मोहन यादव ने विद्यार्थियों की शंकाओं का भी समाधान किया. उन्होंने बच्चों को परीक्षा के दौरान लक्ष्य पर ध्यान और कड़ी मेहनत करने सहित कई मंत्र दिए. इस दौरान उन्होंने बच्चों से कहा कि मुझे बीते शन‍िवार को आना था, लेक‍िन व्यस्तता के चलते नहीं आ पाया. आज मैं अपना वादा न‍िभाने आया हूं. मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का गार्जियन बनकर आया हूं. इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को परीक्षा की शुभकामनाएं दी.

स्टूडेंट्स की शंकाओं और उनके समाधान पर चर्चा

गौरतलब है किस्‍कूल शिक्षा व‍िभाग ने सोमवार को शिवाजी नगर स्थित सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के मन में उठने वाली तरह-तरह की शंकाओं और उनके समाधान पर चर्चा की. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विद्यार्थियों से संवाद किया. उन्होंने स्टूडेंट्स के कई सवालों के जवाब दिए, समाधान किया. उन्होंने कहा कि परीक्षा जीवन की कसौटी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अनुशासन की पहचान है. उन्होंने स्टूडेंट्स को तनाव से मुक्त रहकर, सकारात्मक सोच और सही समय प्रबंधन के साथ परीक्षा देने के व्यावहारिक सुझाव दिए.
 
एकाग्रचित्त होकर करें पढ़ाई, च‍िंतन मनन भी करें: मोहन यादव

Add Zee News as a Preferred Source

संवाद के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव न लेने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई करें. वे चिंतन-मनन को भी अपने अध्ययन का हिस्सा बनाएं. उन्होंने कहा कि परीक्षा केवल मूल्यांकन का माध्यम है, इसे भय का कारण न बनाएं. उन्होंने विद्यार्थियों को असफलता से न घबराने का संदेश दिया. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि यदि पहली बार सफलता न मिले, तो दूसरी बार और अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रयास करें. सफलता निरंतर प्रयास से ही प्राप्त होती है. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि जो भी काम करें उसे पूरे मन और समर्पण के साथ करें. 

सीएम मोहन यादव ने छात्रों को मेहनत के लिए किया प्रेरित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं. उनकी कार्यशैली, अनुशासन और दूरदर्शिता से हम सभी को सीख लेने की आवश्यकता है. संवाद के दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से कहा कि वे डॉक्‍टर, इंजीन‍ियर, वकील, श‍िक्षक और राजनेता बनना चाहते हैं. इस पर मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने उनसे कहा कि वे अपने लक्ष्य स्पष्ट रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करते रहें. 

ये भी पढ़ें- दिल जीत लेगा CM का यह अंदाज! अभिभावक बनकर छात्रों को दिया जीत का मंत्र, बोले-डरो नहीं, डटकर सामना करो

परीक्षा को तनाव के रूप ने नहीं उत्‍सव के रूप में मनाएं: स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि परीक्षा एक ऐसा शब्द है, जिसे सुनते ही बच्चे तनाव में आ जाते हैं. जैसे-जैसे परीक्षाएं नज़दीक आती हैं, बच्चों में चिंता और दबाव स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है. ऐसे समय में परीक्षा को तनाव नहीं, बल्कि एक उत्सव और अवसर के रूप में देखना चाह‍िए. उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा देनी चाह‍िए. इसी उद्देश्य से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर साल 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम का आयोजन करते हैं. इसके माध्यम से देशभर के विद्यार्थी सीधे प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं. परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने कई तरह के सवाल पूछे. कार्यक्रम में सच‍िव स्‍कूल श‍िक्षा व‍िभाग डॉ. संजय गोयल, आयुक्‍त लोक श‍िक्षण संचालनालय श‍िल्‍पा गुप्‍ता सह‍ित बड़ी संख्‍या में स्‍कूल श‍िक्षा व‍िभाग के अधि‍कारी-विद्यार्थी उपस्‍थ‍ित थे.

TAGS

Mohan YadavPariksha Pe CharchaPariksha Par Samvad

Trending news

Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने जाने स्टूडेंट्स के मन के भाव, किया शंका का समाधान; परीक्षा पर की बात
mp news
MP में इस दिन से शुरू होगी जनगणना, ऐप से दर्ज होगा डेटा, पहले घरों की गिनती; फिर..
gwalior news
डबरा में बनकर तैयार हुआ MP का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर, जानें इसकी खासियत
Singrauli news
कागजों में 'स्वर्गीय' हुआ पति! पत्नी ले रही विधवा पेंशन, शख्स बोला- मैं जिंदा हूं..
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, एमपी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पढ़ें 10 फरवरी की खबरें
indore news
मकान सील करने पहुंची थी टीम, नहीं मिली 1 दिन की मोहलत, व्यक्ति ने खुद को मारी गोली
ujjain news
एक धमाका और सब कुछ स्वाहा! फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से 4 घरों में लगी भीषण आग...
cm mohan yadav
दिल जीत लेगा CM का यह अंदाज! अभिभावक बनकर छात्रों को दिया जीत का मंत्र...
Prahlad Singh Patel
प्रहलाद पटेल का ऐलान- जब बाल या बंधुआ मजदूरी का मामला नहीं मिलेगा, तब जश्न मनाएंगे
amit shah
बस्तर की पहचान बारूद नहीं, समृद्ध संस्कृति और विरासत है... बस्तर पंडुम में बोले शाह