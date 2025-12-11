Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

हमीदिया अस्पताल के पास मिले दो नवजात शिशुओं के अधजले शव, आग लगने के बाद खुलासा, मचा हड़कंप

Hamidia Hospital News:भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मॉर्चुरी के सामने स्थित पुरानी पानी की टंकी से दो नवजात शिशुओं के अधजले शव मिले. शव मिलने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया. अस्पताल प्रबंधन ने दोपहर में कोह-ए-फिजा पुलिस को सूचना दी. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 01:07 PM IST
Half Burnt Bodies Of Two Newborns Found: राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अस्पताल परिसर में मर्चुरी के सामने पास स्थित पुरानी की पानी की टंकी से दो नवजात बच्चों के अधजले शव बरामद होने के बाद आस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया. फिलहाल दोनों शव मॉर्चुरी में रखे गए हैं. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

जिस पानी की टंकी के पास दोनों शव मिले हैं, उसे अस्पताल प्रबंधन डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रहा था. तड़के कचरे में आग लगने के बाद मामला सामने आया. आग लगने पर अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया. जब आग बुझाई गई और टंकी की जांच की गई, तो उसके अंदर दो नवजात बच्चों के अधजले शव मिले. शवों पर प्लास्टिक और पन्नी के जले हुए टुकड़े चिपके हुए थे. इसके बाद दोपहर करीब दो बजे अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना कोह-ए-फिजा पुलिस को दी.

पुलिस की मौजूदगी में हुआ पोस्टमॉर्टम 
 
गुरुवार दोपहर में पांच डॉक्टरों की टीम दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कर रही है. थाना प्रभारी केजी शुक्ला भी पोस्टमॉर्टम रूम में मौजूद हैं और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है, ताकि हर पहलू का रिकॉर्ड तैयार हो सके.

जांच में जुटी पुलिस 

पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है. टीम मॉर्चुरी में तैनात कर्मचारियों, अस्पताल स्टाफ और संबंधित डॉक्टरों से पूछताछ करेगी. अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाना जरूरी है कि नवजात शव टंकी में कैसे पहुंचे और इसके पीछे लापरवाही है या कोई आपराधिक साजिश. पुलिस अस्पताल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, डीएनए टेस्ट के आधार पर आगे की जांच कर रही है.

