MP के युवाओं के लिए बड़ी खबर, सरकारी भर्तियों का बदलेगा सिस्टम, बार-बार परीक्षा से मिलेगी छुट्टी

Government Recruitment In MP: मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव होने वाला है. नई व्यवस्था के तहत, कर्मचारी चयन बोर्ड (ESB) सिर्फ़ एलिजिबिलिटी टेस्ट (पात्रता परीक्षा) लेगा, जबकि विभाग सीधे उम्मीदवारों का सिलेक्शन उनके स्कोरकार्ड के आधार पर करेंगे. नई व्यवस्था लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी हो जाएगी और इसमें लगने वाला समय जो अभी एक से डेढ़ साल है, घटकर दो से ढाई महीने हो जाएगा.

सरकारी भर्तियों का बदलेगा सिस्टम

नए सिस्टम का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है. इसे मुख्य सचिव के सामने पेश किया गया था, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इसे सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी. अब इसे फाइनल मंज़ूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. मंज़ूरी मिलने के बाद सिस्टम को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

बार-बार परीक्षा से मिलेगी छुट्टी

अभी सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग एक से डेढ़ साल लग जाते हैं, जिससे सरकारी विभागों और आवेदकों दोनों को दिक्कत होती है. नए सिस्टम के लागू होने से यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ दो से ढाई महीने में पूरी हो जाएगी. इस बदलाव से आवेदकों को भी काफी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें अलग-अलग पदों के लिए बार-बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अलग-अलग नौकरियों के लिए सिलेक्शन एक ही एलिजिबिलिटी टेस्ट के स्कोर के आधार पर हो सकेगा. इससे इसमें शामिल सभी लोगों का समय, संसाधन और मेहनत बचेगी.

अभी तक भर्ती प्रक्रिया का सिस्टम

अभी तक विभाग पहले नौकरी की खाली जगहों की डिटेल्स ESB (एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड) को भेजते थे, जो फिर विज्ञापन जारी करता था और परीक्षा आयोजित करता था, नतीजे घोषित करता था, और आखिर में विभाग डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करके अपॉइंटमेंट लेटर जारी करते थे. नई व्यवस्था में ESB की भूमिका सिर्फ़ एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने और स्कोरकार्ड जारी करने तक सीमित रहेगी. इसके बाद की पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया विभाग खुद संभालेंगे. नियमों में बदलाव का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसे फाइनल मंज़ूरी मिल जाएगी. नई व्यवस्था से विभागों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाली जगहों को ज़्यादा तेज़ी से भरने में मदद मिलेगी, और युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का रास्ता आसान होता दिख रहा है.

