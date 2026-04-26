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28 अप्रैल को भोपाल के जंबूरी मैदान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की याद में महाआयोजन, शौर्य यात्रा में जुटेंगे लाखों लोग

1857 में देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही 1842 में पिछड़े, दलित और आदिवासी राजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था. इस विद्रोह का नेतृत्व हीरापुर के बहादुर राजा हिरदेशाह लोधी ने किया. बाद में बड़ी संख्या में बुंदेला राजा और योद्धा इस संघर्ष में जुड़ते गए.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 26, 2026, 11:33 AM IST
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28 अप्रैल को भोपाल के जंबूरी मैदान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की याद में महाआयोजन, शौर्य यात्रा में जुटेंगे लाखों लोग

स्वतंत्रता की पहली लड़ाई-1842 बुंदेला विद्रोह के महानायक नर्मदा टाइगर राजा हिरदेशाह लोधी के बलिदान दिवस पर 28 अप्रैल को भोपाल के जम्बूरी मैदान में एक विशाल शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. इसमें मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में लोधी, गोंड, आदिवासी और अन्य समाज के लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं.

अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा मध्यप्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शौर्य यात्रा लोधी महासभा, राजा हिरदेशाह शोध संस्था तथा गोंड महासभा के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे. प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कार्यक्रम की अध्‍यक्षता करेंगे. 

1842 के क्रांतिवीरों की अनदेखी

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प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि यह आयोजन इतिहास की अनदेखी का शिकार उन क्रांतिवीर राजाओं और जनजातीय योद्धाओं के स्मरण का महापर्व है, जिनके बलिदान से आजादी की नींव रखी जा सकी. उनके योगदान को इतिहासकारों के पूर्वाग्रहों ने गुमनाम बना दिया. 

1857 में देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही 1842 में पिछड़े, दलित और आदिवासी राजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था. इस विद्रोह का नेतृत्व हीरापुर के बहादुर राजा हिरदेशाह लोधी ने किया. बाद में बड़ी संख्या में बुंदेला राजा और योद्धा इस संघर्ष में जुड़ते गए. गोंड और राजगोंड राजाओं ने भी इस विद्रोह में अंग्रेजों के हौसले को पस्त किया. करीब दो साल चला यह संघर्ष आपसी दगाबाजी तथा प्रमुख राजाओं और उनके परिजनों को फांसी दिए जाने से कमजोर पड़ गया. अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला सशस्त्र विद्रोह था, लेकिन इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन का गौरव नहीं बनने दिया.

अंग्रेज हुकूमत के तीन काले कानून

पूर्व मंत्री ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत ने देश में जमीनों को हड़पने के लिए तीन काले कानून बनाकर लागू किए थे. किसानों से उनकी आय का 6 से 30 गुना तक लगान वसूला जाने लगा था. जमीन को सिकमी पर देने के लिए भी रोक लगा दी गई थी. इस कानून का उल्लंघन करने पर जमीन राजसात कर ली जाती थी. मृत्यु के बाद जमीन का नामांतरण बंद कर दिया गया था और जमीन राजसात की जाने लगी थी.

1834 में 5 साल के लिए लाए गए कानून को बाद में 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया. इन कानूनों ने साधारण किसानों के साथ जमीदारों और राजाओं के लिए भी अपनी जमीन बचाना मुश्किल कर दिया था. हिरदेशाह लोधी ने इन कानूनों के खिलाफ दलित, पिछड़े और आदिवासी राजाओं को एकजुट कर क्रांति का शंखनाद किया. अंग्रेजों की फौज ने राजा हिरदेशाह की गिरफ्तारी पर दस हजार का इनाम घोषित था. बड़े इनाम के लालच में शाहगढ़ के बखतबली बुंदेला ने दिसंबर 1843 को उन्हें धोखे से गिरफ्तार करा दिया. 

राजा हिरदेशाह को नौ महीने तक चुनार जेल में रखा गया. 1857 के विद्रोह में उनके भाई गजराज सिंह लोधी को फांसी की सजा दी गई. नर्मदा टाईगर हिरदेशाह 28 अप्रैल 1858 को शहीद हुए.

बुंदेला विद्रोह में गोंड राजा डेलन शाह ने बड़ी कुर्बानी दी. डेलन शाह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 2000 रुपए इनाम घोषित किया था. डेलन शाह को पकड़ पाने में नाकाम अंग्रेजों की फौज ने उनके परिवार पर कहर बरपाया. 17 जनवरी 1858 को डेलन शाह के 16 परिवार सदस्यों और साथियों को एक साथ फांसी दे दी गई इसमें उनका पांच साल का पोता भी शामिल था. 

मधुकर शाह बुंदेला को फरवरी 1844 में नरहट सागर में फांसी दी गई. दीवान गजराज सिंह को 29 नवंबर 1857 को चडालगढ़ जबलपुर में फांसी दी गई. 

इन वीरों का नाम अमर है, लेकिन इतिहास इनका उल्लेख नहीं करता. हिरदेशाह लोधी शोध संस्था द्वारा अब लगातार ऐतिहासिक तथ्यों को एकत्रित कर देश के सामने लाया जा रहा है.

कार्यक्रम में लोधी समाज के कई बड़े नेता; मंत्री; विधायक जैसे_पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, मप्र के संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेन्‍द्र सिंह लोधी, सांसद राहुल सिंह, विधायकों में विपिन कुमार वर्मा डेविड, कमलेश प्रताप शाह, प्रेम शंकर वर्मा, प्रहलाद सिंह लोधी, प्रीतम सिंह लोधी, नीरज सिंह लोधी, वीरेन्‍द्र सिंह लोधी, अनुभा मुंजारे, दीदी रामसिया भारती, राजकुमार कर्राहे के साथ ही राजा हिरदेशाह जी के वंशज राजा कौशलेन्‍द्र सिंह जूदेव लोधी, गोंड राजा नरवर शाह के वंशज ठाकुर राम कुमार सिंह और अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के विधायक विपिन वर्मा डेविड विशेष रूप से सम्मिलित होंगे.

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