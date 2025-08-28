MP News: स्मार्ट मीटर वालों की बल्ले-बल्ले, सुबह से शाम तक 20% सस्ती मिलेगी बिजली

Electricity Bill Discount in MP: मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. बिजली कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खर्च होने वाली बिजली में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

दरअसल, मध्य प्रदेश में यह फैसला उस वक्त लिया गया है, जब मीटर रीडिंग से जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं. स्मार्ट मीटर से जुड़े घरों में अब बिजली बिल पर छूट मिलेगा.

जानिए उद्देश्य

जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 1 करोड़ 20 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं. जिसमें से सिर्फ 24 लाख ही ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके घर स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं. वहीं, अब स्मार्ट मीटर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की शुरुआत की गई है. ताकि बिजली खपत की निगरानी सही तरीके हो सके. इस छूट के साथ-साथ सामान्य मीटर वाले उपभोक्ताओं के घर भी धीरे-धीरे स्मार्ट मीटर लग जाएगा और उन्हें भी बिजली बिल में 20 प्रतिशत का छूट मिलने लगेगा.

जानिए किन-किन उपभोक्ताओं को होगा फायदा?

यह छूट सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को ही मिलेगी, जिनके घर में स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं. उन्हें भी सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक बिजली इस्तेमाल करने पर ही 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. बाकी के समय उन्हें बिजली बिल का पूरा भुगतान करना होगा. इस छूट के दौरान बिजली का जितना भी यूनिट उपयोग होगा, उस पर प्रति यूनिट 1.40 रुपए तक की बचत होगी.

बता दें कि एक तरफ जहां प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, जगह-जगह विरोध चल रहा है, उसी बीच बिजली कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया है. स्मार्ट मीटर पर 20 प्रतिशत की छूट से अन्य उपभोक्ता भी इसे अपने घरों में लगवाएंगे और धीरे-धीरे सभी घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएगा.

