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असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग...माहौल हो सकता है खराब, मुस्लिम त्योहार कमेटी की मांग, 15 सितंबर को भोपाल में रैली

भोपाल में 15 सितंबर को प्रस्तावित असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी ने विरोध जताया है. कमेटी ने प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने की मांग की है.

Reported ByHarsh Sharma
Published: Sep 13, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:52 PM IST
असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग...माहौल हो सकता है खराब, मुस्लिम त्योहार कमेटी की मांग, 15 सितंबर को भोपाल में रैली

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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