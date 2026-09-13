/असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग...माहौल हो सकता है खराब, मुस्लिम त्योहार कमेटी की मांग, 15 सितंबर को भोपाल में रैली

15 सितंबर भोपाल के दौरे पर रहेंगे ओवैसी

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 15 सितंबर को भोपाल के दौरे पर रहेंगे. वे दोपहर करीब 2:30 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वे शाम 7:30 बजे भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान वे उत्पीड़न, अन्याय और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाएंगे. इसमें विकास के नाम पर मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को गिराने, घरों के खिलाफ कार्रवाई, मुसलमानों पर दर्ज कानूनी मामलों और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं जैसे अहम मुद्दों को जोर-शोर से उठाया जाएगा. मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की ओर से UCC के खिलाफ चलाए जा रहे 15 दिन के अभियान का समापन भोपाल के विशाल जनसभा के साथ होगा. इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करेंगे और UCC के प्रति अपना विरोध जताएंगे.