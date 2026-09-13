/असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग...माहौल हो सकता है खराब, मुस्लिम त्योहार कमेटी की मांग, 15 सितंबर को भोपाल में रैली

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 सितंबर 2026 को प्रस्तावित ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम को लेकर विरोध शुरू हो गया है. कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी ने आपत्ति जताई है. कमेटी ने प्रशासन से ओवैसी के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति तत्काल रद्द करने की मांग की है. कमेटी की ओर से कार्यक्रम को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है. ऐसे में ओवैसी के भोपाल दौरे से पहले सियासी माहौल गरमाता नजर आ रहा है.
मुस्लिम त्योहार कमेटी का कहना है कि भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए ओवैसी का कार्यक्रम रद्द कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और शहर का माहौल बिगड़ सकता है. सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर, जहां ओवैसी के कार्यक्रम की अनुमति दी गई है, वहां अभी गणेशोत्सव के दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं.
विधायक टी राजा के कार्यक्रम को भी नहीं मिली थी अनुमति
प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए, समिति ने कहा कि चूंकि कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के कारण विधायक टी. राजा सिंह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम की अनुमति भी इन्हीं आधारों पर नहीं दी जानी चाहिए. 15 सितंबर के लिए प्रस्तावित इस कार्यक्रम के संबंध में समिति के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से शांति और व्यवस्था बनाए रखने के हित में अनुमति वापस लेने का आग्रह किया है.
15 सितंबर भोपाल के दौरे पर रहेंगे ओवैसी
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 15 सितंबर को भोपाल के दौरे पर रहेंगे. वे दोपहर करीब 2:30 बजे राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वे शाम 7:30 बजे भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान वे उत्पीड़न, अन्याय और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाएंगे. इसमें विकास के नाम पर मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को गिराने, घरों के खिलाफ कार्रवाई, मुसलमानों पर दर्ज कानूनी मामलों और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं जैसे अहम मुद्दों को जोर-शोर से उठाया जाएगा. मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की ओर से UCC के खिलाफ चलाए जा रहे 15 दिन के अभियान का समापन भोपाल के विशाल जनसभा के साथ होगा. इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित करेंगे और UCC के प्रति अपना विरोध जताएंगे.
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