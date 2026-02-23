Advertisement
MP पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए आज से मैदान में उतरेंगे अभ्यर्थी, 14 मार्च तक चलेंगे फिजिकल टेस्ट, ये दस्तावेज साथ रखें; वराना हो सकते हैं बाहर

MP Police Recruitment: मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक भर्ती के लिए आज से फिजिकल टेस्ट शुरू हो गई है. आरक्षक के 7500 पदों के लिए प्रदेशभर से करीब 59 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में भाग ले रहे हैं. फिजिकल टेस्ट प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम और मुरैना कुल 10 जिलों में 14 मार्च तक आयोजित की जाएगी. 

 

Feb 23, 2026, 11:28 AM IST
MP Police Recruitment: मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) आज से शुरू हो रही है. फिजिकल टेस्ट 23 फरवरी से 14 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी, जो रोजाना सुबह 6 बजे से शुरू होगी. अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य किया गया है. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी.

फिजिकल टेस्ट प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, बालाघाट, रतलाम और मुरैना कुल 10 जिलों में आयोजित किया जाएगा. इससे पहले 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन एग्जाम आयोजिक की गई थी.  25 जनवरी 2026 को रिजल्ट जारी किए गए.  फिजिकल टेस्ट भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजितक की जा रही है.  परीक्षा के तैयारी के दौरान सेंसर जैकेट, टाइमिंग सिस्टम और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों की बारीकी से जांच की गई. अधिकारियों ने इन उपकरणों की सटीकता सुनिश्चित की, ताकि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटिरहित तरीके से संपन्न हो सके.

इन प्रतियोगिताओं से अभ्यर्थियों गुजरना होगा
आरक्षक के 7500 पदों के लिए प्रदेशभर से करीब 59 हजार अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेंगे. चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचाना अनिवार्य होगा. फिजिकल टेस्ट में अभ्यर्थियों को 800 मीटर दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं के गुजरना होगा. 

मूल आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य
परीक्षा के दौरान आधार ई-केवाईसी सत्यापान अनिवार्य रहेगा. इसलिए सभी अभ्यर्थियों को अपना मूल आधार कार्ड साथ लाना होगा. साथ ही यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनका आधार लॉक न हो अन्यथा सत्यापान में समस्या आ सकती है. दस्तावेज परीक्षण के लिए सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी स्वप्रमाणित (Self Attested copies) फोटोकॉपी का एक पूरा सेट भी साथ लाना अनिवार्य किया गया है.

ये भी पढ़ें: एमपी के विश्वविद्यालयों में होगी मंदिर प्रबंधन की पढ़ाई, सीएम ने किया ऐलान, बोले- आस्था और पर्यटन का केंद्र बन रहा मध्य प्रदेश

