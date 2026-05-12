ई-रिक्शा से पदभार ग्रहण करने भोपाल पहुंचे नेताजी, सरकार ने दिया है मंत्री का दर्जा

MP Politics: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक परिस्थितियों के चलते पेट्रोल-डीजल का संयमित उपयोग करने की अपील की है. जबकि उन्होंने एक साल तक सोना भी नहीं खरीदने की अपील की है. ऐसे में अब भाजपा नेताओं पर पीएम मोदी की इस अपील का असर दिखना शुरू हो गया है. मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी नेता सत्येंद्र भूषण सिंह मंगलवार के दिन अपना पदभार ग्रहण करने पहुंचे. खास बात यह है कि वह ई-रिक्शा से ऑफिस पहुंचे और पदभार ग्रहण किया. ई-रिक्शा में वह तीन नेताओं के साथ पहुंचे थे.

एमपी सरकार ने दिया मंत्री का दर्जा

दरअसल, सत्येंद्र भूषण सिंह को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का नया अध्यक्ष बनाया गया है. सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है. ऐसे में मंगलवार को उन्हें पदभार ग्रहण करना था. आम तौर पर नेता बड़े कॉफिले के साथ अपना पदभार ग्रहण करने पहुंचते हैं. लेकिन पीएम मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील के बाद सत्येंद्र भूषण सिंह भोपाल में अवधपुरी स्थित अपने निजी आवास से ई-रिक्शा में बैठकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक पहुंचे. हालांकि उनके कुछ समर्थक गाड़ियों से पहुंचे थे. लेकिन सत्येंद्र भूषण सिंह तीन नेताओं के साथ बिना किसी तामछाम के ई-रिक्शा में आए थे.

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बताया जा रहा है कि भोपाल में मंगलवार को कुछ और नेता भी अपना पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं. जिनमें खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पंकज जोशी उनके साथ उपाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन. मध्य प्रदेश कुश समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रभु दयाल कुशवाहा भी मंगलवार को भोपाल पहुंच रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह नेता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में अपना पदभार ग्रहण करेंगे.

मोहन कैबिनेट में भी हुई चर्चा

पीएम मोदी की अपील के बाद सोमवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में भी पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल और सोना नहीं खरीदने की अपील पर अमल करने की बात हुई है. मंत्री चैतन्य कश्यप ने इस बात की जानकारी दी है.

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