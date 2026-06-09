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PM मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर CM मोहन ने गिनाईं ऐतिहासिक उपलब्धियां, बोले- गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोग...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी के कार्यकाल के विशिष्ट क्षणों को याद किया है और ऐतिहासिक उपलब्धियां गिनाई हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अंत्योदय से राष्ट्रोदय की भावना के साथ बीते 12 वर्ष में गरीब कल्याण के लिए ठोस कार्य किया है.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 09, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:59 PM IST
PM मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर CM मोहन ने गिनाईं ऐतिहासिक उपलब्धियां, बोले- गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोग...

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PM मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर CM मोहन ने गिनाईं ऐतिहासिक उपलब्धियां
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