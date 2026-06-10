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अब क्या है BJP का अगला प्लान? भोपाल के गुफा मंदिर पहुंचे CM मोहन यादव ने किया बड़ा खुलासा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 जून को भोपाल के गुफा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के अगले प्लान का खुलासा किया और बताया कि अब दक्षिण के कुछ राज्य बचे हैं, जो भगवान राम और भगवान हनुमान की कृपा से हम जीतेंगे.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 10, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:28 PM IST
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