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पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है. पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 जून को भोपाल के गुफा मंदिर पहुंचे, जहां वो हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए. सीएम डॉ. मोहन यादव ने भगवान से प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु और दीर्घकालीन शासन की कामना की. उन्होंने बाबा महाकाल से भी पीएम मोदी के वर्ष 2029 में फिर प्रधानमंत्री बनने की प्रार्थना की. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के अगले प्लान का खुलासा किया और बताया कि अब दक्षिण के कुछ राज्य बचे हैं, जो भगवान राम और भगवान हनुमान की कृपा से हम जीतेंगे.
इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि आजादी के बाद निर्वाचित रूप से प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है. हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 17 राज्यों में भाजपा और कुल 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है. एक साधारण परिवार से आकर देश के प्रधानसेवक के रूप में हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी समर्पित हैं. कांग्रेस ने हिंदू-मुस्लिम एकता को समाप्त करने का काम किया. अपने स्वार्थ के लिए काम करने के कारण आज कांग्रेस देश से साफ हो चुकी है.
दक्षिण के राज्य भी जीतेंगे: सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आप सभी की उम्मीदें हमें वर्ष 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के चौथे कार्यकाल के लिए संकल्पित कर रही हैं. हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी नए संकल्प के साथ सुशासन को आगे बढ़ाएंगे. वे वर्ष 2029 में भी लोकसभा चुनाव जीतें और ये सुशासन के काम को गति दें. उन्होंने कहा कि जब तक भगवान श्रीराम ने लंका नहीं जीती थी, तब तक हनुमान जी का प्रेम खुलकर प्रकट नहीं हुआ था. अब दक्षिण के कुछ राज्य बचे हैं, जो भगवान राम और भगवान हनुमान की कृपा से हम जीतेंगे.
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के कार्यकर्ता बंधुओं के साथ आज भोपाल में लालघाटी स्थित गुफा मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया।#LongestServingElectedPMModi pic.twitter.com/PZkgZ4NVHn
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 10, 2026
देश में कायम किया सुशासन: मुख्यमंत्री मोहन यादव
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस जीत के संकल्प के साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर हम नए संकल्प लेकर चलेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने शासन के सारे सूत्रों को एक करके जन-कल्याण के कामों को हाथ में लिया, देश में सुशासन कायम किया. प्रधानमंत्री मोदी देश के दुश्मनों के लिए काल बने. मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं कि वे प्रधानमंत्री मोदी को वर्ष 2029 में भी सफल करें.
कांग्रेस ने लीक की अपनी आंतरिक स्थिति
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हार के भय से अपने प्रत्याशी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से छिपाने का प्रयास किया, लेकिन अब सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है. इस सीट पर कांग्रेस के कई नेताओं की नजर थी और वे दावेदारी कर रहे थे. जब उन्हें टिकट नहीं मिला, तो पार्टी के भीतर की नाराजगी सामने आई और उन्हीं लोगों ने संबंधित तथ्यों एवं कारनामों को सार्वजनिक कर दिया. इससे कांग्रेस की आंतरिक स्थिति और उसकी कार्यप्रणाली भी उजागर हो गई है.