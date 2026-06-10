पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ दिया है. पीएम मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 जून को भोपाल के गुफा मंदिर पहुंचे, जहां वो हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए. सीएम डॉ. मोहन यादव ने भगवान से प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु और दीर्घकालीन शासन की कामना की. उन्होंने बाबा महाकाल से भी पीएम मोदी के वर्ष 2029 में फिर प्रधानमंत्री बनने की प्रार्थना की. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के अगले प्लान का खुलासा किया और बताया कि अब दक्षिण के कुछ राज्य बचे हैं, जो भगवान राम और भगवान हनुमान की कृपा से हम जीतेंगे.