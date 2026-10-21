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'PM मोदी अपना रहे हैं भगवान राम के आदर्श...', सलैया में बोले CM मोहन यादव; दी 11 करोड़ की सड़क की सौगात

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भगवान श्री राम के आदर्श अपनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रामराज लाने के लिए प्रयासरत हैं. भगवान श्री राम की तरह उन्होंने शत्रु को उसके घर में घुसकर मारने का शौर्य भी दिखाया है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 21, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 11:29 AM IST
'PM मोदी अपना रहे हैं भगवान राम के आदर्श...', सलैया में बोले CM मोहन यादव; दी 11 करोड़ की सड़क की सौगात

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