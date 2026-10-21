'PM मोदी अपना रहे हैं भगवान राम के आदर्श...', सलैया में बोले CM मोहन यादव; दी 11 करोड़ की सड़क की सौगात

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विजयादशमी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के सलैया में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि वे भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलकर देश में 'रामराज' की स्थापना के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने न केवल सुशासन और जनकल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा दिया है, बल्कि भगवान श्रीराम की भांति शत्रुओं को उनके घर में घुसकर करारा जवाब देने का अदम्य शौर्य भी दिखाया है. इस गरिमामयी आयोजन के दौरान क्षेत्र के विकास को गति देते हुए मुख्यमंत्री ने सलैया-गुराड़ी मार्ग के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये की सौगात देने की भी घोषणा की, जिससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आज राष्ट्रवासियों ने देखा है कि न्यायालय के निर्णय का किस तरह सम्मान होता है. अयोध्या में भगवान श्री राम का धाम तो विकसित हो गया. अब भगवान श्री कृष्ण का धाम विकसित हो इसके लिए समस्त राष्ट्रवासी उम्मीद भरी नजरों से इस कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समस्त नागरिकों को दशहरे की बधाई दी. प्रारंभ में मुख्यमंत्री डॉ. यादव का स्वागत किया गया.
सलैया के नागरिकों को मिलेगी नई सड़क
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सलैया क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली सलैया गुराडी सड़क के निर्माण की घोषणा की. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से स्थानीय निवासियों को आवागमन की सुविधा होगी. दो किलोमीटर से अधिक दूरी की इस सड़क का कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा. कार्यक्रम को विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर श्री राहुल कोठारी और अन्य अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे. कार्यक्रम में भगवान श्री राम का दरबार भी सजाया गया.
भगवान राम ने रिश्तों का बताया महत्व: सीएम मोहन यादव
इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयदशमी के अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार रोड) में रावण दहन कार्यक्रम को संबोधित किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रिश्तों का महत्व बताया और अपने आचरण से सभी को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी. वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का कार्य कर रहे हैं. दुनिया के 200 देश भारत को सम्मान की नजर से देख रहे हैं. अयोध्या में भगवान श्री राम आसीन हैं. आने वाले समय में मथुरा, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराएंगे.