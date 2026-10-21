'PM मोदी अपना रहे हैं भगवान राम के आदर्श...', सलैया में बोले CM मोहन यादव; दी 11 करोड़ की सड़क की सौगात

विजयादशमी के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के सलैया में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि वे भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलकर देश में 'रामराज' की स्थापना के लिए पूरी निष्ठा से प्रयासरत हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने न केवल सुशासन और जनकल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा दिया है, बल्कि भगवान श्रीराम की भांति शत्रुओं को उनके घर में घुसकर करारा जवाब देने का अदम्य शौर्य भी दिखाया है. इस गरिमामयी आयोजन के दौरान क्षेत्र के विकास को गति देते हुए मुख्यमंत्री ने सलैया-गुराड़ी मार्ग के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये की सौगात देने की भी घोषणा की, जिससे स्थानीय नागरिकों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी.