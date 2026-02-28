Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3125766
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

PM Modi ने शुरू किया HPV टीकाकरण अभियान, CM मोहन यादव बोले- राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य-सम्मान और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध

मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में बेटियों और महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्यव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सरकार ने लगभग 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए केंद्र से 7 लाख 58 हजार 500 से अधिक वैक्सीन डोज प्राप्त हो चुके हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 28, 2026, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM Modi ने शुरू किया HPV टीकाकरण अभियान, CM मोहन यादव बोले- राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य-सम्मान और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान आरंभ किया. इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आभार जताया और कहा कि इस अभियान के लिए प्रदेशवासी उनके आभारी हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह विचार अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में नई दिल्ली से वर्चुअली शामिल होकर व्यक्त किए. सीएम मोहन यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बेटियों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है, एचपीवी टीकारणअभियान उसी संकल्प का हिस्सा है.

मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में बेटियों और महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्यव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सरकार ने लगभग 8 लाख किशोरियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए केंद्र से 7 लाख 58 हजार 500 से अधिक वैक्सीन डोज प्राप्त हो चुके हैं. यह टीका 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी और 15 वर्ष से कम आयु की पात्र बालिकाओं को लगाया जाएगा तथा उन्हें केवल एक डोज दी जाएगी. बाज़ार में लगभग 4000 रुपये कीमत वाला यह टीका चिन्हित शासकीय संस्थानों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, अभियान अगले तीन माह तक चलेगा. प्रदेश सरकार सदैव महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और सुरक्षित भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध रही है. 

एचपीवी टीका अत्यंत प्रभावी उपाय 

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है और इससे बचाव के लिए एचपीवी टीका अत्यंत प्रभावी उपाय है. इसी उद्देश्य से राज्य में व्यापक स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अभिभावकों से अपनी बेटियों के उज्ज्वल और कैंसर-मुक्त भविष्य के लिए उनका टीकाकरण अवश्य करवाने और इस अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया. स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत “मिशन मधुहारी” की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत टाइप-1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों और युवाओं के लिए सभी जिला अस्पतालों में साप्ताहिक क्लिनिक संचालित होंगे, जहां इंसुलिन जांच और विशेषज्ञ परामर्श एक ही स्थान पर मिलेगा. 

टीकाकरण के राज्यस्तरीय अभियान का शुभारंभ उपमुख्यमंत्री स्वास्थ्य राजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में भोपाल के डॉ. कैलाशनाथ  काटजू अस्पताल से  किया गया. कार्यक्रम में बताया गया कि एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी एवं 15 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं टीकाकरण के लिए पात्र होंगी. साथ ही, अभियान प्रारंभ होने के 90 दिनों के भीतर 15 वर्ष की होने वाली बालिकाएं भी पात्र मानी जाएंगी. यह टीकाकरण पूर्णतः स्वैच्छिक है तथा अभिभावक की सहमति अनिवार्य होगी. निर्धारित अनुसार 0.5 मि.ली. की एकल खुराक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से दी जाएगी. एचपीवी टीकाकरण केवल शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और शासकीय मेडिकल कॉलेजों में किया जाएगा. टीकाकरण के पश्चात बालिका को 30 मिनट तक अवलोकन में रखा जाएगा. अभियान अवधि के दौरान प्रतिदिन टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

TAGS

Mohan Yadav

Trending news

Mohan Yadav
सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य-सम्मान और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध: मोहन यादव
indore airport news
अब इंदौर एयरपोर्ट की बदलेगी सूरत, 55 लाख यात्रियों तक की बढ़ेगी क्षमता
Betul news hindi
जेल में महिला कैदी ने कांच की चूड़ी के टूकड़ों को पीसकर निगला; खून की उल्टियां शुरू
raipur fraud
रायपुर में अधिकारी बनकर ठगों ने बिछाया जाल, लूट ली बुजुर्ग की उम्रभर की कमाई
durg news
घर का भेदी लंका ढाए! भतीजे-भतीजी ने अपने ही घर से साफ किए लाखों के जेवर,ऐसे खुला राज
Indore News Hindi
इंदौर हिजाब विवाद पर शिक्षा विभाग सख्त, प्रबंधन से लेकर टीचर्स के चेहरे पर बजे बारह!
mp news
अपहरण का फर्जी वीडियो कॉल कर वसूले पैसे, AI से डीपफेक वीडियो बनाकर ठगों ने की ठगी
Holi Special Trains
होली पर भोपाल से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, चेक करें रूट और शेड्यूल
mp news
हाईवे पर नाकाबंदी में मिला नोटों का ढेर, छिंदवाड़ा से नागपुर जा रही कार से कैश बरामद
Korba News
कोरबा में काल बनी दीवार: बाउंड्री वॉल गिरने से मलबे में दबे तीन लोग, बच्चे की मौत