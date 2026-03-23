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PM मोदी ने बनाया सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड, सीएम मोहन यादव ने दी बधाई

CM Mohan Yadav on PM Modi: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में सबसे लंबे समय तक शासन प्रमुख रहने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि मोदी का 24 वर्षों का निःस्वार्थ सेवा, समर्पण और ‘नेशन फर्स्ट’ का दृष्टिकोण देशवासियों के लिए प्रेरणादायक है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 23, 2026, 07:58 PM IST
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CM Mohan Yadav on PM Modi
CM Mohan Yadav on PM Modi

PM Modi 8931 Days Record: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को देश में सबसे अधिक समय तक सरकार के रहने वाले व्यक्ति बनने की उपलब्धि हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘नेशन फर्स्ट’ की सोच और जनसेवा के लिए पूर्ण समर्पण की भावना से हमें प्रेरणा मिलती है. बिना कोई अवकाश लिए लगातार 24 वर्षों से देश और देशवासियों की निःस्वार्थ भाव से सेवा करना कोई बिरला ही कर सकता है. आज प्रधानमंत्री जी का जीवन और समर्पण करोड़ों देशवासियों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन चुका है.’ 

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सर्वाधिक समय तक शासन प्रमुख के रूप में सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है. उन्होंने एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित किया है, जिसकी नींव राष्ट्र सेवा, जनकल्याण, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण पर टिकी है. उन्होंने प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है. गरीब, युवा, किसान, महिला सहित देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी सतत रूप से बिना रुके कार्य कर रहे हैं. इतना ही नहीं, उनके नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचाइयां मिली हैं.

जनता का बढ़ रहा समर्थन
मुख्यमंत्री ने आगे ने कहा कि भारत ही नहीं, समूचे विश्व में लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ रहा है. एक राजनेता के तौर पर आज प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पर विश्व में सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री जी पर जनता का स्नेह और समर्थन लगातार बढ़ रहा है.

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सेवा के प्रति उनका समर्पण
सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के ये दिन सुशासन, निष्ठा और प्रत्येक नागरिक की अथक सेवा के प्रति उनके गहरे समर्पण को दर्शाते हैं. पहले उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अतुलनीय सेवाएं दीं और अब वे प्रधानमंत्री के रूप में देश को सर्वोच्च मानते हुए जनकल्याण में जुटे हैं. देश को गौरव और सम्मान दिलाने की उनकी यह सेवा सभी के लिए अनुकरणीय है.

8930 दिनों का तोड़ा रिकॉर्ड
गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार 8931 दिन सरकार प्रमुख रहते हुए, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8930 दिनों के शासन का रिकॉर्ड तोड़ा.

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