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मध्य प्रदेश के दौरे पर PM मोदी, छतरपुर को देंगे करोड़ों की सौगात, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे शंखनाद

PM Modi MP Tour: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे छतरपुर में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे. इसके बाद भोपाल में भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्धाटन करेंगे.

Written By  Pooja|Last Updated: Jun 05, 2026, 08:13 AM IST
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मध्य प्रदेश के दौरे पर PM मोदी, छतरपुर को देंगे करोड़ों की सौगात, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे शंखनाद

PM Modi MP Tour: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे प्रदेश को करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री छतरपुर जिले में पहुंचकर बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे. 

इस परियोजना के तहत बनने वाल कैंसर अस्पताल में मरीजों को निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्धाटन करेंगे. सम्मेलन में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. 

आज भोपाल दौरे पर रहेंगे पीएम
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल दौरे पर रहेंगे. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी. भाजपा ने इस दिन को विश्वास, विकास और जनकल्याण के अभियान रूप में मनाने की तैयारी की है. पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान पार्यवरण संरक्षण का संदेश देंगे. साथ ही वे कृषि और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखेंगे. पार्टी का कहना है कि पर्यावरण जागरूकता और जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को विकास कार्यों की जानकारी भी दी जाएगी.

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6 जून को गाडरवारा जाएंगे पीएम मोदी
इसके बाद पीएम मोदी 6 जून को नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा जाएंगे. यहां  प्रधानमंत्री एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे. पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है. कार्यक्रम को देखते हुए जिले के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. प्रशासन और सुरक्षा एजिंसियां दौरे को लेकर सभी जरूरी तैयारियों में जुट हुई हैं.

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