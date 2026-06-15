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PM मोदी का विजन, CM मोहन का एक्शन: जानिए कैसे 'डबल इंजन' की ताकत से विकास के नए आयाम छू रहा मध्य प्रदेश

'डबल इंजन की सरकार...,' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त यह वाक्य कहा था उस वक्त भले ही यह वाक्य आम नागरिकों-राजनेताओं को अजीब लगा हो अथवा समझ में ही न आया हो, लेकिन, पीएम मोदी इस वाक्य का दूरगामी परिणाम जानते थे.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 15, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:48 PM IST
PM मोदी का विजन, CM मोहन का एक्शन: जानिए कैसे 'डबल इंजन' की ताकत से विकास के नए आयाम छू रहा मध्य प्रदेश

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