PM के बर्थडे पर MP को 'मोदी की गारंटी', धार में करेंगे 3 लाख लोगों को रोजगार देने वाले पार्क का शिलान्यास

PM Modi Birthday Plans: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है. इस खास मौके पर पीएम मोदी इस बार भी मध्य प्रदेश को खास तोहपा देने जा रहे हैं. अपने जन्मदिन वाले दिन पीएम मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव आएंगे. यहां वे बदनावर में पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन करेंगे. पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक ली.

सीएम मोहन ने दिया दिशा निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगामी 17 सितंबर को धार जिले के ग्राम भैंसोला आगमन के कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "17 सितंबर को प्रधानमंत्री सेवा पखवाड़े के शुभारंभ के साथ खासकर 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियान का शुभारंभ करने के साथ मध्य प्रदेश में बनने वाले पीएम मित्रा पार्क के शिलान्यास के लिए आ रहे हैं.

किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात

धार क्षेत्र में हमारे किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी. कपास पर आधारित बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होगा, जिससे एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष और दो लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा, कुल मिलाकर तीन लाख को रोज़गार मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं.

2,177 एकड़ में बनेगा पीएम मित्रा पार्क

बताते चले कि धार जिले में करीब 2,177 एकड़ में 'पीएम मित्रा पार्क' बनाया जा रहा है. इसकी कुल लागत लगभग 1,670 करोड़ रुपये है, इसमें केंद्र सरकार 500 करोड़ रुपये का योगदान कर रही है. पीएम मित्रा पार्क में कपास से लेकर धागा और कपड़ा उत्पादन से लेकर निर्यात तक का सारा काम एक ही जगह पर किया जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी. इस परियोजना से 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. इस पार्क से मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग को गति मिलेगी.

जन्मदिन पर एमपी को तोहफा

गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को पड़ता है. यह दिन ना सिर्फ उनके लिए बल्कि देशवासियों के लिए बेहद खास होता है. क्योंकि, इस दिन वे कोई ना कोई तोहफा आम लोगों को जरुरत देते हैं. इससे पहले पिछली बार 17 सिंतबर 2024 को पीएम मोदी ओडिशा दौरे पर थें. वहां उन्होंने 'सुभद्रा' योजना की शुरुआत की और कई अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. वहीं, उससे पहले 17 सितंबर 2023 को वे मध्य प्रदेश के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा था. वहीं, इस बार फिर पीएम मोदी अपने जन्म दिन के खास मौके पर एमपी के किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं.

रिपोर्ट- अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल

