सिर्फ 40 मिनट में उज्जैन से ओंकारेश्वर! एमपी में शुरू होगी पीएम-श्री हेली पर्यटन सेवा, जानें टिकट का किराया

MP Tourism Helicopter: मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल गुरुवार से नई उड़ान भरने जा रहे हैं. प्रदेश में पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरूआत तीन प्रमुख पर्यटन सेवा की शुरूआत तीन प्रमुख पर्यटन सेक्टरों में की थी. अब इसका पहला कारोबारी संचालन आज से शुरू हो जाएगा. इस नई सेवा के साथ ही मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां अंतरराज्यीय पर्यटन को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जोड़ा जाएगा. अब पर्यटक सिर्फ एक घंटे में भोपाल से पचमढ़ी पहुंच पाएंगे और सतपुड़ा बाघ अभयारण्य के प्रवेश द्वार मढ़ई तक पहुंचने में केवल 40 मिनट का समय लगेगा.

हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए अब उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों का दर्शन एक ही दिन में संभव होगा. पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा सप्ताह में पांच दिन संचालित होगी, केवल बुधवार और गुरुवार को सेवा नहीं रहेगी. इसे तीन अलग-अलग सेक्टरों में बांटा गया है. पहला सेक्टर आध्यात्मिक है, जिसमें इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ा गया है. दूसरे ईकोटूरिज्म सेक्टर से भोपाल, पचमढ़ी और मढ़ई को जोड़कर पर्यटकों को प्राकृतिक स्थलों तक पहुंचाना आसान होगा.

पर्यटकों का बचेगा समय

तीसरे सेक्टर को वाइल्ड लाइफ सेक्टर कहा गया है. इसके तहत जबलपुर, कान्हा, बांधवगढ़, मैहर और अमरकंटक जैसे लोकप्रिय वन्यजीवन स्थलों को शामिल किया गया है. इसके लिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में छह सीट वाले हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं. इस नई सेवा से राज्य के दूरदराज और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी और पर्यटकों का समय भी बचेगा. लोग अब कम समय में ज्यादा जगहों का भ्रमण कर पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां-कहां हवाई सेवा ?

इसके पहले हेरिटेज सेक्टर में पीएमश्री वायु पर्यटन सेवा पहले से ही उपलब्ध है. इसमें भोपाल से सतना, रीवा, सिंगरौली और खजुराहो के बीच हवाई सेवा चल रही है. यह सेवा सप्ताह में छह दिन नियमित है और पर्यटकों को आरामदायक और तेज़ यात्रा का अनुभव देती है. नए हेली पर्यटन सेक्टर के जुड़ने से अब मध्य प्रदेश में पर्यटन को और गति मिलेगी और राज्य के धार्मिक, प्राकृतिक और वन्य पर्यटन स्थलों का भ्रमण पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा.

ये रही टाइमिंग-किराया (आध्यात्मिक सेक्टर)

1. इंदौर से उज्जैन के लिए सिर्फ 20 मिनट लगेंगे. जिसका किराया सिर्फ 5000 रुपए है.

2. उज्जैन से ओंकारेश्वर के लिए सिर्फ 40 मिनट लगेंगे, जिसका किराया सिर्फ 6500 रुपए है.

3. ओंकारेश्वर से इंदौर के लिए 30-35 मिनट लगेंगे, जिसका किराया सिर्फ 5500 रुपए है.

ईको टूरिज्म सेक्टर के लिए

1. भोपाल से मढ़ई का किराया 4000 रुपए लगेगा.

2. मढ़ई से पचमढ़ी का किराया 3000 रुपए लगेगा.

3. भोपाल से पचमढ़ी का किराया 5000 रुपए लगेगा.

(रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!