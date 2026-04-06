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MP में 5 दिन में मिलेगा PNG कनेक्शन, भोपाल-इंदौर समेत इन 21 जिलों में मिलेगी सुविधा

Bhopal PNG Connection: मध्य प्रदेश के लोगों को गैस की किल्लत न हो इसके लिए पीएनजी कनेक्शनों में लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही है. भोपाल-इंदौर समेत 21 जिलों में जल्द ही सुविधा पीएनजी गैस कनेक्शन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होने वाली है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 06, 2026, 03:09 PM IST
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MP में 5 दिन में मिलेगा PNG कनेक्शन
MP में 5 दिन में मिलेगा PNG कनेक्शन

MP PNG Connection: मध्य प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब ज्यादा परेशान नहीं होना होगा. क्योंकि उन्हें 5 दिन के अंदर ही गैस कनेक्शन मिलेंगे. भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत एमपी के 21 जिलों में यह सुविधा जल्द शुरू हो रही है. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और अन्य कम्युनिटी किचन में भी जल्द से जल्द पीएनजी कनेक्शन दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. क्योंकि यहां बड़ी मात्रा में खाना बनता है. वहीं यह भी तय कर दिया गया है कि जिन इलाकों में पीएनजी की लाइन बिछ गई है. वहां अगर तीन महीनों के अंदर पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया गया तो उनका एलपीजी कनेक्शन बंद होगा. 

एमपी में बनेंगे कंट्रोल रूम

मध्य प्रदेश के 21 जिलों में पीएनजी कनेक्शन के लिए कंट्रोल रूम भी बन रहे है. जहां पर सभी कनेक्शनों की इन्क्वॉयरी होगी. एमपी के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की संस्थाएं लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं. पीएनजी कनेक्शन टारगेट किए गए हैं, जहां हर रोज सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है. खाद्य विभाग की तरफ से इसकी मानीटरिंग भी होगी. भारत सरकार की तरफ से इस मामले में गतिशक्ति पोर्टल भी खोला गयाहै, जिसमें सीजीडी संस्थाओं को पाइप लाइन अपलोड करने के लिए कहा गया है. जिसमें जिलेवार और लोकेलिटीवाइज जानकारी होगी. 

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एमपी के 21 जिलों में सुविधा 

मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, देवास, शाजापुर, रायसेन, सीहोर, धार, राजगढ़, शिवपुरी, गुना, रीवा, अशोकनगर, मुरैना, मैहर, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और रतलाम जिले में यह सुविधा मिलने वाली है. यहां सभी जगहों पर कंट्रोल रूम भी बने हैं. जहां पाइप लाइन के माध्यम से लोगों को पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. खाद्य मंत्री का कहना है कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी का पर्याप्त स्टॉक है. जिससे सप्लाई में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है. इसलिए किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और पैनिक होने से बचना चाहिए.

मध्य प्रदेश में 10 संस्थाओं को पीएनजी कनेक्शन देने के लिए कहा गया है. इसके लिए अलग-अलग जिलों में कंट्रोल रूम भी स्थापित हुए हैं. यहां घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की मांग के हिसाब से गैस कनेक्शन पहुंचाया जा रहा है.  

ये भी पढ़ेंः MPESB ने निकाली नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की बंपर भर्ती; इस दिन तक करें आवेदन 

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