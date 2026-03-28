MP में पाइप वाली गैस का बढ़ा खौफ? 2 लाख घरों में कनेक्शन फिर भी 1 लाख खाली; अब सरकार ने उठाया ये सख्त कदम

MP Gas News: मध्य प्रदेश में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन अब तक दो लाख घरों तक पहुंच गया है, लेकिन नियमित रूप से यूज करने वाले परिवार सिर्फ एक लाख ही हैं. कई इलाकों में कनेक्शन तो मिल चुके हैं, लेकिन गैस की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है. अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, नए आदेशों के बाद इस प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी. पिछले तीन सालों में राजधानी और प्रदेश के सभी जिलों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से हुआ, लेकिन घर-घर कनेक्शन देने और नियमित आपूर्ति शुरू करने का काम अभी धीमा है.

बता दें कि कई कारणों के चलते अंतिम कनेक्शन में देरी, लोगों में जानकारी की कमी और प्रारंभिक लागत का अधिक होना शामिल है. जहां पाइपलाइन मौजूद है वहां भी कई परिवारों को अभी तक घर तक कनेक्शन नहीं मिला. उपभोक्ताओं को भरोसा नहीं है कि पाइप्ड गैस हमेशा उपलब्ध होगी. लोग एलपीजी की तुलना में पीएनजी के उपयोग में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए पाइपलाइन की नियमित निगरानी और देखभाल की आवश्यकता होती है.

कहां कितने कनेक्शन

मिली जानकारी के मुताबिक, इंदौर शहर में अब तक 1 लाख 23 हजार 804 कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जो तय लक्ष्य से अधिक हैं. ग्वालियर में 63 हजार 150 कनेक्शन हो चुके हैं, जबकि निर्धारित लक्ष्य 44 हजार था. वहीं, भोपाल में 5 लाख 50 हजार 222 लक्ष्य के मुकाबले केवल 40 हजार कनेक्शन ही दिए गए हैं. यह अंतर दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों में कार्य प्रगति में काफी धीमापन है और लोगों तक सुविधा पहुंचाने में देरी हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों में काफी चिंताएं

लोगों की हिचकिचाहट के कारण भी पीएनजी का विस्तार धीमा है. प्रारंभिक लागत अधिक होने के कारण वे एलपीजी छोड़कर पीएनजी पर नहीं आ रहे. इसके अलावा, पीएनजी की आंच एलपीजी के मुकाबले कम तीखी होती है और पाइप्ड गैस में रोजमर्रा की टूटफूट या लीकेज की आशंका भी उपभोक्ताओं को चिंता में डाल रही है. ऐसे कारणों से घर-घर आपूर्ति में विश्वास नहीं बन पा रहा.

मंत्रालय से नया आदेश

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी उपलब्ध है, वहां के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को तीन माह के भीतर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा. समय पर कनेक्शन न लेने पर एलपीजी आपूर्ति रोक दी जाएगी. इस कदम से अब उपभोक्ताओं को पाइप्ड गैस के लिए मजबूर किया जाएगा और वितरण में तेजी आने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!