Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3164979
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

भोपाल के लोगों के लिए अच्छी खबर, PNG गैस सप्लाई में नहीं होगी परेशानी, काम में आएगी तेजी

Bhopal PNG Gas Line: भोपाल में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के नेटवर्क को विस्तार किया जाएगा. भोपाल नगर निगम की तरफ से अब जल्दी पाइप लाइन बिछाने के लिए अनुमति दी जाएगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भोपाल में पीएनजी गैस कनेक्शनों का होगा विस्तार
भोपाल में पीएनजी गैस कनेक्शनों का होगा विस्तार

Bhopal News: केंद्र सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के नेटवर्क को विस्तार करने का अहम फैसला लिया है. नए निर्देशों कि हिसाब से अब पीएनजी पाइपलाइन बिछाने बिछाने के लिए सड़क की खुदाई के लिए नगर निगमों को जल्द अनुमति देनी होगी. ऐसे में भोपाल नगर निगम में भी इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा. ऐसे में भोपाल में पीएनजी गैस लाइन बिछाने में जो समस्याएं आ रही थी, उन्हें अब दूर किया जाएगा और पाइपलाइन बिछाने में कोई अड़चन नहीं आएगी. क्योंकि अब तक सड़क खुदाई के लिए अनुमति नहीं मिल रही थी. जिससे अड़चन आ रही थी. लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो जाएगा. 

भोपाल में पीएनजी गैस लाइन का होगा विस्तार

भोपाल में पीएनजी गैस लाइन का विस्तार किया जाएगा. बताया जा रहा है कि अब तक कॉलोनियों और सोसायटियों में पाइप लाइन बिछाने के लिए जो अनुमति देनी होती थी. उसमें में देरी होती थी. लेकिन नया नियम लागू होने के बाद अब कोई भी सोसायटी पीएनजी की पाइप लाइन बिछाने से इंकार नहीं कर सकेगी. इसके लिए उन्हें अनुमति देनी होगी. हालांकि अब केवल एक बात का ध्यान रखना होगा कि जमीन मे सीवर और पानी के साथ-साथ बिजली की लाइनें भी बिछी होती है. ऐसे में इनमें टकराव नहीं होना चाहिए. इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा. क्योंकि इससे काम प्रभावित नहीं होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

भोपाल में 5.5 लाख तक होंगे कनेक्शन

भोपाल में पीएनजी गैस के कनेक्शन फिलहाल 40 हजार तक है. लेकिन इनकी संख्या को अब 5.50 लाख कनेक्शन तक करने का लक्ष्य रखा गया है. 2018 से भोपाल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को साल 2018 से मंजूरी मिल चुकी है. लेकिन 2021 में पहला कनेक्शन आया था. जिसके बाद भोपाल में अब तक 40 हजार से ज्यादा घरों में पीएनजी की गैस लाइन पहुंच चुकी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगले 6 सालों में 5.50 लाख पीएनजी गैस कनेक्शनों को भोपाल तक पहुंचाया जाए. क्योंकि केंद्र सरकार ने ही पीएनजी की गैस लाइन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. 

भोपाल नगर निगम को भी इसकी जानकाी दी गई है. ऐसे में अब पीएनजी गैस सप्लाई की लाइन बिछाने के लिए सड़क खुदाई की अनुमति जल्द से जल्द भोपाल नगर निगम को देनी होगी. ऐसे में भोपाल नगर निगम की तरफ से भी यह स्पष्ट हो गया है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए सभी तरह की अनुमतियां समय पर दी जाएगी. 

ये भी पढ़ेंः झाबुआ के वाटर फिल्टर प्लांट में क्लोरीन गैस लीक, 7 कर्मचारियों सहित 49 लोग बीमार 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bhopal png gas linebhopal news

Trending news

MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: वाराणसी, उज्जैन और दिल्ली दौरे पर CM मोहन, कलेक्टर स्कूलों में लेंगे क्लास, पढ़ें 4 अप्रैल की खबरें
satna news
ब्रेन के ऑपरेशन में पेट पर टांके! मरीज को होश नहीं आने पर परिजनों ने काटा बवाल
mp cm news
वाराणसी में ‘सम्राट विक्रमादित्य’ महानाट्य, संस्कृति और वीरता का भव्य प्रदर्शन
bhopal lpg cylinder supply
भोपाल में LPG सप्लाई में धांधली पर प्रशासन सख्त, SDM-तहसीलदार करेंगे औचक निरीक्षण
MLA Umakant Sharma
93 में से 92 छात्र फेल, संदीपनी स्कूल का शर्मनाक रिजल्ट देख भड़के BJP विधायक
mp cm news
'सोशल मीडिया युवाओं की सबसे बड़ी ताकत', काशी में सीएम ने इन्फ्लुएंसर्स से किया संवाद
mp nursing officer recruitment
सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! MP में नर्सिंग ऑफिसर की बंपर भर्ती, जानें पूरी डिटेल
rewa mumbai special train
MP से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब रोजाना चलेगी ये स्पेशल ट्रेन
khargone news
एमपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफनाक जाल, 10 करोड़ की फिरौती मामले में 12 गिरफ्तार
Latest Ujjain News
ग्रीनविच नहीं, अब 'महाकाल' से तय होगा समय! उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज