भोपाल के लोगों के लिए अच्छी खबर, PNG गैस सप्लाई में नहीं होगी परेशानी, काम में आएगी तेजी

Bhopal News: केंद्र सरकार ने पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के नेटवर्क को विस्तार करने का अहम फैसला लिया है. नए निर्देशों कि हिसाब से अब पीएनजी पाइपलाइन बिछाने बिछाने के लिए सड़क की खुदाई के लिए नगर निगमों को जल्द अनुमति देनी होगी. ऐसे में भोपाल नगर निगम में भी इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा. ऐसे में भोपाल में पीएनजी गैस लाइन बिछाने में जो समस्याएं आ रही थी, उन्हें अब दूर किया जाएगा और पाइपलाइन बिछाने में कोई अड़चन नहीं आएगी. क्योंकि अब तक सड़क खुदाई के लिए अनुमति नहीं मिल रही थी. जिससे अड़चन आ रही थी. लेकिन अब इस समस्या का समाधान हो जाएगा.

भोपाल में पीएनजी गैस लाइन का होगा विस्तार

भोपाल में पीएनजी गैस लाइन का विस्तार किया जाएगा. बताया जा रहा है कि अब तक कॉलोनियों और सोसायटियों में पाइप लाइन बिछाने के लिए जो अनुमति देनी होती थी. उसमें में देरी होती थी. लेकिन नया नियम लागू होने के बाद अब कोई भी सोसायटी पीएनजी की पाइप लाइन बिछाने से इंकार नहीं कर सकेगी. इसके लिए उन्हें अनुमति देनी होगी. हालांकि अब केवल एक बात का ध्यान रखना होगा कि जमीन मे सीवर और पानी के साथ-साथ बिजली की लाइनें भी बिछी होती है. ऐसे में इनमें टकराव नहीं होना चाहिए. इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा. क्योंकि इससे काम प्रभावित नहीं होगा.

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भोपाल में 5.5 लाख तक होंगे कनेक्शन

भोपाल में पीएनजी गैस के कनेक्शन फिलहाल 40 हजार तक है. लेकिन इनकी संख्या को अब 5.50 लाख कनेक्शन तक करने का लक्ष्य रखा गया है. 2018 से भोपाल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को साल 2018 से मंजूरी मिल चुकी है. लेकिन 2021 में पहला कनेक्शन आया था. जिसके बाद भोपाल में अब तक 40 हजार से ज्यादा घरों में पीएनजी की गैस लाइन पहुंच चुकी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगले 6 सालों में 5.50 लाख पीएनजी गैस कनेक्शनों को भोपाल तक पहुंचाया जाए. क्योंकि केंद्र सरकार ने ही पीएनजी की गैस लाइन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है.

भोपाल नगर निगम को भी इसकी जानकाी दी गई है. ऐसे में अब पीएनजी गैस सप्लाई की लाइन बिछाने के लिए सड़क खुदाई की अनुमति जल्द से जल्द भोपाल नगर निगम को देनी होगी. ऐसे में भोपाल नगर निगम की तरफ से भी यह स्पष्ट हो गया है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए सभी तरह की अनुमतियां समय पर दी जाएगी.

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