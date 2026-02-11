Advertisement
Irani Dera Crime Files: दिल्ली से मुंबई तक खौफ, दुबई तक जुड़े गिरोह के तार; भोपाल का ईरानी डेरा, जहां छिपा है दहशत

Irani Dera Crime Files: भोपाल का ईरानी डेरा इलाका चोर, लुटेरों और ठगों का पनाहगार है, जहां रहने वाले अपराधी गिरोह बनाकर चोरी, फेक अधिकारी बनकर ठगी और लूट को अंजाम देते हैं. ईरानी डेरा इलाके में छिपे दहशत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस भी यहां जाने से पहले कई बार सोचती है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Feb 11, 2026, 02:57 PM IST
Irani Dera Crime Files: भोपाल का ईरानी डेरा... चोर, लुटेरों और ठगों का पनाहगार... ईरानी डेरा के हर घर में कम से कम एक अपराधी है, जो गिरोह बनाकर देशभर में गाड़ियों की चोरी, फेक अधिकारी बनकर ठगी और लूट को अंजाम देते हैं. इन अपराधियों का खौफ सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली-मुंबई तक है. ईरानी डेरा के गैंग का नेटवर्क करीब 12 राज्यों में फैला हुआ है और इनके तार दुबई तक जुड़े हैं. ईरानी डेरा इलाके में छिपे दहशत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस भी यहां जाने से पहले कई बार सोचती है.

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार नेतृत्व में दबिश

भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने एक्शन लेते हुए मंगलार देर रात करीब दो बजे ईरानी डेरे पर बड़ी कॉम्बिंग कार्रवाई की. ईरान डेरे के दहशत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में पुलिस ने जब दबीश दी, तब कार्रवाई में पूरे भोपाल जिले के थाना प्रभारी शामिल रहे और लगभग 400 पुलिसकर्मियों का बल तैनात रहा. पुलिस ने अब तक आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में वाहन चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार गया है. इसके साथ ही अन्य अपराधियों को भी हिरासत में लिया गया है.

ये भी पढ़ें- भोपाल पुलिस का एक्शन, ईरानी डेरे आधी रात को बड़ी कार्रवाई, हिरासत में लिए गए अपराधी

12 राज्यों में ईरानी गैंग का नेटवर्क

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरानी गैंग के अपराधी सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं हैं. इनका नेटवर्क करीब 12 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल है. इस गैंग के लोग अलग-अलग राज्यों और शहरों में जाकर लूट और ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं. इस गैंग से जुड़े अपराधी नकली सीबीआई, पुलिस, सेल टैक्स और कस्टम के अधिकारी बनकर लोगों को डराते हैं और ठगी कर पैसे लूट लेते हैं. ईरानी गैंग के बदमाशों की तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही है. पिछले साल ही दिल्ली पुलिस ने गैंग से जुड़े मुर्तजा अली उर्फ दमार और सिराज अली को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कई खुलासे किए थे.

दुबई तक जुड़े ईरानी गैंग के तार

पिछले साल दिसंबर में गैंग के दो लुटेरे एक मोबाइल फोन छीन कर बाइक से भाग रहे थे, इसी दौरान उनकी बाइक एक गाड़ी से टकरा गई. इसके बाद घायल लुटेरों को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. बाद में पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों लुटेरे ईरानी डेरे में रहते हैं. पुलिस पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ कि गैंग के लोग महंगे मोबाइल फोन लूटकर मुंबई भेज देते हैं और फिर उसे मुंबई से दुबई पहुंचा दिया जाता है. छापेमारी में ईरानी डेरे के घरों में एक बार अमेरिकी और ईरानी की करेंसी भी मिली थी.

गैंग लीडर राजू ईरानी- भोपाल का 'रहमान डकैत'

हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की वजह से हर तरफ 'रहमान डकैत' की चर्चा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोपाल में भी 'रहमान डकैत' है. दरअसल, ईरानी गैंग का लीडर और सरगना राजू ईरानी उर्फ आबिद अली भोपाल का 'रहमान डकैत' कहलाता है. राजू ईरानी कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि वह पूरा क्राइम नेटवर्क चलाने वाला एक मास्टरमाइंड है और भोपाल के ईरानी डेरा इलाके से अपना साम्राज्य चलाता है.

