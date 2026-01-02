6 राज्यों की पुलिस ने भोपाल में जमाया डेरा, राजू ईरानी की तलाश, संरक्षण देने वालों का डेटा तैयार

Irani Dera in Bhopal: भोपाल के ईरानी डेरा अमन कॉलोनी में फिलहाल 6 राज्यों की पुलिस ने डेरा जमा रखा है. क्योंकि पुलिस को कुख्यात राजू ईरानी और उसके गिरोह के पांच सदस्यों की तलाश है. पुलिस देशभर में डेरे को संरक्षण देने वालों का डेटा भी तैयार करने में जुटी है, ताकि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए. डेरे की जमीन के कागजात की सर्चिंग भी जारी है. बता दें कि 2014 में 39 घरों में आगजनी के बाद यह ईरानी डेरा चर्चा में आया था. पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है. क्योंकि राजू ईरानी पर कई केस चल रहे हैं.

6 राज्यों में नेटवर्क

पुलिस ने बताया कि ईरानी गैंग के सदस्यों का नेटवर्क दूसरे राज्यों में भी फैला है. किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद वह मुंबई, बैंगलुरू, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के अलावा एमपी के ही देवास, नर्मदापुरम जैसे जिलों में फरारी काटते हैं, जबकि दूसरे राज्यों से उनके रिश्तेदार यहां आकर फरारी काटते हैं, ऐसे में सभी राज्यों की पुलिस अब तेजी से इस गिरोह के खिलाफ अभियान चला रही है. भोपाल नगर निगम की तरफ से भी बिल्डिंग परमिशन और अतिक्रमण शाखा की तरफ से भी जानकारी जुटाई जा रही है. माना जा रहा है कि यहां जो नियम विरुद्ध मकान बने हैं, उन पर जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है.

राजू ईरानी समेत कई की तलाश

पुलिस को राजू ईरानी समेत गुलाब ईरानी, सालिक ईरानी और सबदर जैसे कई लोगों की तलाश है. बताया जा रहा है कि हाल ही में हुई पुलिस की कार्रवाई के बाद यह सभी लगातार फरार चल रहे हैं. इन सभी के अलावा ईरानी डेरे में रहने वाले अपराधी, चोरी, लूट और ठगी जैसी वारदातों को लगातार अंजाम देते रहते हैं. यह अपने कबीलों से दूर रहकर वारदातें करते हैं. यह पूरे नेटवर्क की तरह काम करते हैं.

2014 में हुई थी आगजनी

बता दें कि साल 2014 में भोपाल की अमन कॉलोनी में समुदाय और दूसरे पक्ष के बीच मस्जिद बनाने को लेकर विवाद हुआ था. जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, कई दिनों तक यहां डेरा जमाए रखी थी. यहां पत्थरबाजी और फायरिंग की घटना भी हुई थी. करीब 39 मकानों में आगजनी की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया था, ऐसे में अब यहां सख्ती से कार्रवाई की जा रही है.

