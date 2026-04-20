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सिंगरौली में हुई लूट के बाद MP में बैंक सुरक्षा को लेकर पुलिस हाई अलर्ट, CCTV निगरानी से लेकर एंट्री पॉइंट्स तक, हर पहलू की सघन जांच

MP News: सिंगरौली में हाल ही में हुई बैंक लूट की घटना के बाद मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने पूरे राज्य में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है. सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बैंकों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ आपातकालीन बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:16 AM IST
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एआई जनरेटेड फोटो
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Bhopal News: सिंगरौली में हुई सनसनीखेज बैंक डकैती की घटना ने मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर ला दिया है. इस घटना से सबक लेते हुए भोपाल पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने राज्य के सभी जिलों में बैंक सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पुलिस मुख्यालय का मानना ​​है कि अपराधी अक्सर सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए उन बैंक शाखाओं को निशाना बनाते हैं, जिनके पास संसाधन सीमित होते हैं. इसलिए अब पूरे राज्य में एक साथ सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा. विशेष ध्यान ग्रामीण बैंकों पर दिया जाएगा. क्योंकि वहां संसाधनों की कमी होती है. इस कदम का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और बैंक सुरक्षा को मजबूत बनाना है.

सिंगरौली में हुई लूट के बाद MP पुलिस हाई अलर्ट पर
जारी निर्देशों के अनुसार ज़िला पुलिस अधीक्षकों (SPs) के लिए बैंक प्रबंधकों और निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठकें करना अनिवार्य है. इन बैठकों का उद्देश्य बैंकों के अंदर और बाहर, दोनों जगहों पर तीन-स्तरीय सुरक्षा घेरे को मज़बूत बनाना है. पुलिस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शाखाओं पर ज़ोर दे रही है, जहां शहरी क्षेत्रों की तुलना में पुलिस की पहुंच कुछ धीमी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: सिंगरौली में दिनदहाड़े डकैती, 5 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक से लूटे 6 करोड़, कर्मचारियों को बनाया बंधक

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CCTV निगरानी से लेकर हर पहलू की सघन जांच
केवल गश्त बढ़ाना ही काफी नहीं है. इसलिए अब पुलिस टीमें हर बैंक शाखा का दौरा करेंगी और वहां लगे CCTV कैमरों की फुटेज और एंगल, इमरजेंसी अलार्म सिस्टम की आवाज़ और कनेक्टिविटी और आग से सुरक्षा के उपकरणों की बारीकी से जांच करेंगी. इसके अलावा बैंकों में तैनात सुरक्षा गार्डों की मुस्तैदी और उनके हथियारों की स्थिति से जुड़े रिकॉर्ड भी अपडेट किए जाएंगे. इस बढ़ी हुई निगरानी का उद्देश्य न केवल अपराधियों में खौफ पैदा करना है, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करके जनता का विश्वास भी बहाल करना है.

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